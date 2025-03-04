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自由廣場》傅崐萁通匪 葉春蓮老師的吶喊

2025/03/04 05:30

◎ 蔡敏雄

二日，驚恐自己可能會被罷免的國民黨立院總召傅崐萁，在花蓮中正體育場辦問政說明會，曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮在場內直指傅崐萁「通匪」後，年近八旬的她即遭強行架離現場，白髮蒼蒼的她疾聲高呼：「沒有人有權扣我的脖子，現在很明顯看得出傅崐萁是在通匪啊！台灣若變成共產黨的，我一天都活不下去」。

傅崐萁明目張膽「通匪」，眾人皆知，葉老師說出來了，共匪還沒入侵，傅崐萁就面目猙獰，公然箝制言論自由，如此傅崐萁只不過是中共一言堂的翻版！

中共日前召開對台工作會議，中共統戰頭目王滬寧聲稱，要堅持一個中國原則和九二共識，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。王滬寧呼籲的「島內愛國統一力量」，不正是屈膝朝拜王滬寧的「通匪」傅崐萁們？

中共要武統台灣，恐嚇「留島不留人」、「要將台灣人送集中營再教育」、「台獨是死路一條」、共軍近日更公然嗆「早晚收了你們」。中共侵台，會摧毀台灣的人權，保證會讓台灣人「活不下去」。如果八旬老師葉春蓮都能奮不顧身，那麼台灣人除了挺身自救別無他路，大家全力罷免受中共操控的「島內愛國統一力量」傅崐萁們，才能救台灣！

（作者是同愛小兒科內科診所醫師）

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