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自由廣場》傅崐萁的胡錦濤模式／從北京到花蓮 「被架離」的獨裁之路

2025/03/04 05:30

◎ 秦靖

二○二二年十月，中共第廿次全國代表大會，前國家主席胡錦濤在眾目睽睽之下遭強行架離會場。這位七十九歲的老人被架離前，曾想看文件、表達異議，卻在習近平授意下被架離會場，全程無人敢為他發聲。中共一貫的強權統治：不容異議，不容異聲。

二○二五年三月，花蓮縣「植樹節」活動上，八十歲退休老師葉春蓮批評傅崐萁「通匪」，也遭粗暴架離。這位榮獲師鐸獎、被尊稱「葉霸」的資深教育工作者，遭受對待竟與胡錦濤有驚人相似，而令人吃驚的是，在民主自由台灣，傅崐萁打壓異議的手段，竟與中共獨裁政權如出一轍，它發生在花蓮。

對照兩岸這兩件事，權力者都惡意將異議者標籤化。在北京，唯恐習近平的提案被胡錦濤投下「反對」或「棄權」票，為免讓習近平難堪，胡錦濤被架離會場。在花蓮，傅崐萁惡意將葉春蓮老師扣上「民進黨側翼」，叫支持者粗暴對待這位德高望重的老師，架著她脖子一路推出會場，甚至辱罵她「垃圾」。

這種粗暴手段與北京如出一轍！傅崐萁在活動中抹黑民進黨「破壞民主」，卻在自己的地盤複刻中共的模式，如此雙標，令人不齒。

兩岸的兩個「被架離」畫面，不是巧合，更是印證獨裁者的複刻模式，「昨日北京、今日花蓮、明日台灣」台灣公民當有細思極恐的既視感。

（作者是教育工作者）

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