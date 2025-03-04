社論》改革精進 全民健保永續

全民健保須不斷改革精進，才足以繼續確保令譽。（資料照）

全民健康保險制度一九九五年三月一日實施以來，提供方便且可負擔的醫療照顧，守護台灣人的健康，有如護國神山，與晶片產業同為台灣之光，普獲國際讚譽。全民健保覆蓋率達百分之九十九，讓我國健康醫療照護連續六年世界第一；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）曾在《紐約時報》專欄，盛讚台灣全民健保為全球最佳範例，美國應見賢思齊。

實施三十年後，全民健保如今與每一位台灣人生活息息相關，制度的韌性與永續，因此備受重視，常在日常新聞事件中引發討論。藝人大Ｓ病逝於日本旅途，引發公眾對流感及醫療分級的重視；最近大醫院急診室壅塞，同樣反映醫療分級及醫護人員流失的問題。凡此都顯示全民健保須不斷改革精進，才足以繼續確保令譽。

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從基本面說，全民健保是社會保險，本「自助互助風險分擔」原則，財務獨立，由政府、雇主、個人共同分擔保費，採公營且全國一律費率級距，營運兼顧財務永續、醫療效能及社會公平。這一設計，有別於英國的公醫制度，也與美國以自由市場或商業保險為主的實務大異其趣。各種制度只要是人為的，絕無完美，台灣的醫療體系匯集優秀人才，全民健保又經各方共同努力，醫療給付對象與項目不斷擴充，為國人提供醫療照護及保障，打造台灣之光的同時，也面臨挑戰與考驗。

現行制度最受稱讚的，是讓台灣人「生得起病」，以高效能及合宜成本，使國人不愁就醫，享有優質且便捷的醫療照護。再者，健保卡系統與醫院資料庫連結，有助增進診療效能，也提升了整體醫療水準。相較於沒有健保的時代，人們常陷入「因病而貧，因貧而病」的惡性循環，且衍生不少社會問題，實在是醫療平權值得恭維的成就。

然而，健保經營無可避免地須妥善處理供需、價格、財務及資源分配等基本問題，其公營屬性尤常招致政治干擾，「優質價廉」美名也帶來浪費、濫用。

以現狀來說，在健保總額支付制度下，雖有效管控整體支出，卻導致自費比率上升，有些醫療院所高達三、四成，病人的選擇增多但品質參差，也偏離健保初衷，助長醫療資源失衡。同時，醫護人才不斷流向診所，急重症醫療逐漸式微；「醫護出走、病房關床」，急診室擁擠問題即與此有關。

其次，由於分級醫療未見落實，享有「無限自由就醫權」的病患，有些人小病到大醫院看門診、逛醫院如逛市場的習慣未改，雖增加大醫院門診收入，卻排擠了治療照護急重症患者的主要任務。統計顯示，區域醫院及醫學中心門診占比都約五成五，顯示分級醫療未見貫徹；除了提高部分負擔，參酌日本收取「擇院費」、「選定療養費」，促進就近診療，都可列為落實分級的改革項目。

此外，由於保費以薪資為計算基礎，易受人口結構變化影響，工作或上班族負擔相對較重，不利低收入族群。補充保費有助健保財務開源，若能減少逃漏情況，實際有高資產者分擔占比應可再提升；另有整合商業保險以補健保不足之議，也可列為改革之計。

在泛政治的台灣，公營的全民健保，不能免於政客干擾。立法院不久前出現老人免繳健保費之議，企圖以修改《老人福利法》，由中央政府全額補助六十五歲以上者健保費，事經各方反對而未果，即為一例。本質上，全民健保是社會保險，不是社會福利。老年人醫療利用率遠高於其他年齡層，按使用者付費原則，理應多繳保費。現實上，老年人薪資所得減少，但未必盡是低所得者；以年齡衡量個人財力，未計及金融投資及房產所得，失諸偏頗，也有掏空健保、加深世代失衡之虞；健保如未能永續經營，老人也可能因自負額增加及醫療品質下降，遭受實質衝擊。同樣是日本經驗：修法逐步提升高齡者健保費及自負額，且年所得較高者適用較高負擔。

政治干擾健保之例甚多，立委打算縮短中國配偶取得我國身分證時間，即有掏空健保之虞；健保現實上難以提高保費挹注財源，亦屬之。同時，全民健保正面臨時空環境改變的挑戰。台灣進入超高齡、少子化社會，新科技提升醫療效果，也帶來成本增加、資源分配不均及技術人力短缺等衝擊。同樣因時代變遷，醫界面臨世代交替，倫理價值觀隨之改變，以往熱門的內、外、婦、兒科，已出現招募醫師困難的窘境。

所有這些，顯示健保三十年確有令人讚賞的績效，但須正視挑戰，與時俱進，不斷改革，才能繼續守護國人健康。

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