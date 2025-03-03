社論》大罷免讓反民主現形

從一階罷免連署審議結果看，藍營基層罷免綠委案，許多連署書被認定無效，而未能通過門檻，這正坐實外界造假之質疑。離譜的是，還有往生者身分遭到冒用，導致家屬憤而提告。 （資料照，王美惠辦公室提供）

大罷免浪潮將風起雲湧！中選會上週召開委員會審議罷免案第一階段審議，其中，送件罷免國民黨立委的十九件罷免案將進入二階連署；另有九件立委罷免案並未達提議門檻。值得注意的是，通過一階罷免案全是藍營政治人物，沒有通過一階罷免案，則都是民進黨立委。這正說明當初公民團體自發推動罷免藍委的行動，是一步一腳印，努力完成連署書，而能達標。反觀藍營基層推動罷免綠委的提案，未符規定，顯示之前連署涉偽爭議，不是空穴來風。民眾對連署意願冷熱之別，反映罷藍罷綠的正當性迥然不同。先前藍白的亂政行徑，未來人民將徹底審判。

公民團體發起罷免藍委行動，由於連署選區多屬藍營縣市首長的管轄範圍。一階連署過程，即傳出干擾情事。志工曾控訴，當公民依照法定程序，行使罷免權時，卻面臨許多幕後黑手意圖阻撓，包括拿連署單敲門、領銜人被查身家等「查水表」事件，製造威脅氛圍。罷免案領銜人說，在捷運站外進行快閃連署，屢被驅趕；尋找友善店家合作，對方擔心遭到地方政府打壓，不敢公開支持。有藍營地方首長為被罷免藍委站台說，「找不到比他們更好的了」，明顯行政不中立。在這公民行動，許多參與者感受我們的民主自由生活正被蠶食。協助志工的人權律師形容，先前醫護人員挺身將武肺病毒阻絕於國門之外；台灣如今面對政治病毒，罷免志工站在第一線守護大家，應要成為他們的後盾。這些話令人動容，同時也道出台灣正面臨的民主倒退危機。

請繼續往下閱讀...

更令人不安的是，春節期間，台北市罷免某國民黨立委的團隊在街口發送春聯傳達民主理念，一同參與的某政治評論員卻遭兩名警察跟監，時間長達一小時。該員質疑誰是真正下令者，並痛批執法者不再是守護者，而成壓迫者。面對責難，台北市長與市警局皆辯稱「依法」。但此事發酵，社會廣泛批評，連警政署的上級機關內政部部長都出面指責執法過當。當媒體繼續追問，所謂「依法」，到底是依哪條法時？市警局說是依據「集會遊行法」第廿四條，集會、遊行時，警察人員得到場維持秩序；以及「警察職權行使法」第二條，警察為達成其法定任務，於執行職務時，採取其他必要公權力具體措施。不過，這兩條都沒有給予警方能跟監一小時的權力。濫權製造恐懼，完全現形。二二八紀念日剛過，該政治評論員慨嘆，此事未見台北市長道歉，這難道是「蔣家」戒嚴幽靈復辟的警訊。

從一階罷免連署審議結果看，藍營基層罷免綠委案，許多連署書被認定無效，而未能通過門檻，這正坐實外界造假之質疑。民進黨上週說，已有十位黨籍立委接獲民眾反映被冒名連署罷免，共通處是選區民眾曾加入國民黨，因此懷疑是從擁有其個資的國民黨所流出，未經同意就擅自抄名冊冒用；甚至沒有連署站，卻能冒出大量連署書。離譜的是，還有往生者身分遭到冒用，導致家屬憤而提告。法界人士提醒，「抄名冊」恐涉及三項犯罪條文，包括涉偽造私文書；涉造假簽名的偽造署押；以及非法蒐集及利用個資罪。面對連署造假的質疑，國民黨主席不思自我檢討，反指「中選會鼓勵民眾造假」，所以立院要通過新版選罷法，要連署人附身分證影本。詭辯卸責，卻難以掩蓋為何罷免藍委一階審議能夠過關的事實，因為，人民對在野亂政已無法忍受了。

大罷免藍委行動一階過關。不過，預計三月展開的第二階段連署工作，連署人數須為原選舉區選舉人總數十％以上，期限為六十天，且提議人不得與連署人重複。這難度很高，需要號召更多的公民參與。藍白兩黨國會擴權，毀憲亂政引發民怨，已讓這大罷免潮迅速擴散。為了暫避風頭，國民黨宣稱要在立法院新會期改推民生法案。但這宣示正好告訴全民，過去的兩個會期，並沒有認真推動民生法案，而是一直在搞政爭。倘若真有心，藍白應為過去一年造成的民主憲政危機、阻礙施政等亂政行徑，先向國人謝罪，重行修法彌補，回歸民主正軌常態，民生法案才有推行空間。否則，若只是因應大罷免潮下的暫時退卻，日後恐故態復萌，甚至還會更張牙舞爪。一階連署，藍營縣市已出現壓制言論與罷免權利等濫權亂象，二階連署，情勢可能更嚴重。大罷免vs.反民主，興衰消長，對台灣未來將帶來深遠影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法