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自由廣場》翁曉玲控曹董未捐款的統戰意圖

2025/03/03 05:30

◎ 葉昱呈

前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款一五○○萬元給清大。曹興誠昨日發文還原當年捐款始末，說明是以聯電公司名義捐款，終於讓真相大白，惟筆者認為誰洩漏捐款資訊給翁曉玲，意圖影響罷免行動的背後統戰意圖，才是整起事件真正的問題所在。

翁曉玲對外指控曹興誠未捐款給清大，其訊息來源絕對不可能是自己睡覺時夢見或有人託夢，推測來源可能有以下兩種途徑：

其一，清大內部有人違法查詢曹興誠的捐款紀錄，但誤以為曹當年是以個人名義捐款，自然查不到任何紀錄，並將此訊息提供給翁曉玲爆料，配合演出一齣反罷免的統戰大戲。

其二，觀察特定媒體報導此事件新聞，出現「清大表示」、「清大兩次重申」未收到曹興誠捐款，並未指出清大係由何單位何人發言或證實捐款內容，因此，亦有可能是翁曉玲與特定媒體合謀散布假訊息，意圖讓曹「信用破產」，以毀滅其擔任罷免提案領銜人的形象。

按個人捐款資料，係屬於《個人資料保護法》所保護的範疇，若清大內部有人違法查詢曹興誠的捐款資料並提供給翁曉玲爆料，則已違反個資法規定，應予究責。如是故意散布假訊息，不法侵害他人之名譽、信用，亦得請求妨害名譽之民事賠償。

（作者為公務員）

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