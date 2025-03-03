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自由廣場》（胡，怎麼說）大罷免免於台灣被「送中兼送終」恐懼！

2025/03/03 05:30

◎ 胡文輝

你的一票，被「傅崐萁們」篡改打包當做舔共伴手禮，上貢習近平！你的一票，被「傅崐萁們」篡改當做毀憲亂政、亂砍預算癱瘓政府、修惡法禍國殃民、讓民主荒蕪凋敝的利刀！你的一票，被「傅崐萁們」篡改扭曲當做把台灣「送中」、為中華民國「送終」的幽靈船！

「傅崐萁們」從未獲得選民賦予一絲絲將台灣「送中」、將國家「送終」的權力，但他們仗著赤藍白六十二立委、橫柴入灶狠幹、硬幹，傷害台灣後像中國狼得意洋洋更猖狂！

人民的選票，人民有權收回，台灣人民沒有投票給習近平、沒投票給中共，「傅崐萁們」為了黨及個人私利，卻依中共統戰頭目王滬寧意旨行事，把台灣民意狠狠踩在腳底，罷掉藍委就是收回被「傅崐萁們」篡奪的權力。

赤藍白六十二「傅崐萁們」，霸立院篡權奪位搶錢…，無惡不作逾一年，人民忍無可忍，今年二月，總算大罷免時代來了、人民上場時候到了、禍國殃民的立委末日近了！大罷免就是讓台灣人民免於被「傅崐萁們」打包「送中」、國家免於被「送終」的恐懼！

公民團體罷免藍委首批提出、已通過第一階段提議的十九＋一案，將從本週起陸續再起跑衝刺第二階段，六十天內力拚每個選區連署人都要跨越選舉人總數十％的二階門檻、成立罷免案，交選民進行罷免投票。

從第一階提議的數字，就可看出「傅崐萁們」惡行天怒人怨，公民團體無錢無勢無黨無派，罷藍委卻氣勢如虹，罷的理直氣壯、天經地義，雖遭赤藍白黑四色混合集團以中共慣用的下三濫手段抹黑抹黃，還遭藍營地方政府以「查水表」等惡質手段恐嚇阻撓，但人民支持加上罷團努力，首批十九＋一案全部通過，且名單合格率達九十五％以上。

反觀藍黨發動、白黨力挺的所謂「以罷制罷」反制性罷免九位綠委，非但九案全部沒達一％標準，名單更充斥造假、偽簽、被查出亡者連署竟有近千人，難道藍黨到陰間徵求連署嗎？即使他們來去陰間，死人連署也不算更違法！

藍營幹盡不義作假被揭穿後，不認罪還惱羞成怒，朱立倫怪罪中選會刻意「篩選」掉他們罷綠名單，但負責審核的各市縣府都是藍營主政，朱立倫在指責藍營地方諸侯都倒戈挺罷藍委了嗎？

在共軍暴戾武嚇台灣人民「早晚來收了你們」的當下，罷掉當內應的「送中兼送終」藍委，更是台灣的生死大事！

（作者為資深媒體人）

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