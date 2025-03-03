自由廣場》英國暖心力挺烏克蘭 護民主抗侵略

◎ 姚孟昌

看到英國首相施凱爾在唐寧街官邸前熱烈擁抱烏克蘭總統澤倫斯基、及兩人並肩而走的身影，令人振奮；查理三世國王也將以接待川普總統的規格歡迎烏國總統到訪。英相代表英國支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略並提供實質援助，見證民主國家就是應同心協力地抵抗強權與邪惡，這是本份，也是任何好人會做的事。

職業律師出身的施凱爾不會不曉得什麼叫現實、什麼是利益。可他也是一位專攻保障政治權利與公民自由的律師，曉得英國憲政精神的內涵。這精神不僅為所有普通法國家所繼承，也為人民所捍衛。英美兩國均誓言維護個人自由與尊嚴不容剝奪與侵害，政府也是為維護此原則而存在。因此，二戰時英國人民沒有向納粹屈膝，他們寧可失去財富與生命，也絕不投降。英國人民的堅持改變原本採取孤立主義的美國，激勵美國人民義無反顧地投身於反法西斯陣營並做成貢獻，因而成就了「美國偉大」的歷史地位。這精神也為《聯合國憲章》所承襲遵循。

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如今，有美國人希望「讓美國再次偉大」。英國人追求的卻不是「英國偉大」，而是民主自由陣營的團結永續。台灣人民應該稱許與效法的是川普總統與他的主張，還是英國人民對烏克蘭的雪中送炭？筆者認為應該是後者。自助者得人助，助人即為自助；凡願意為正義與公理之事盡心竭力而不計較自己得失的人，必蒙天助。

謝謝英國首相給世人的一課。這一課緊接在川普與澤倫斯基會面之後，更顯寶貴。惟有堅持公義、仁愛與烏私的勇敢作為才能彰顯國家的品格，這樣的品格才能使國家受到尊敬。

（作者為大學教師）

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