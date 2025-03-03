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自由廣場》花蓮人應向葉春蓮老師看齊

2025/03/03 05:30

◎ 田豐文

國民黨立院總召傅崐萁遭民團提議通過第一階段罷免，傅二日參加在花蓮中正體育場舉行的問政說明會，痛批民進黨亂政、破壞民主。除了在地政治評論員陳財能在場外演講國共歷史，另外，曾獲師鐸獎、年近八旬的退休老師葉春蓮更在場內向傅嗆聲「通匪」，隨即被架出場。葉老師說，一輩子領國家薪水和退休俸，若共產黨來，大家都活不下去。

號召支持者參加的大型問政說明會，竟然拒絕媒體進入採訪、拍攝，這是哪門子的民主、自由？傅崐萁有什麼臉要求民眾不要聽信媒體不實或偏袒報導？為什麼如此害怕聽到人民真正的聲音？這樣的做法與共產黨的「一言堂」何異？

葉春蓮老師感嘆，為什麼有那麼多人不能分辨是非、判斷善惡，讓台灣都快變成共產黨的，共產黨若來，大家都活不下去。這番話言簡意賅，但意義深遠。挺傾中藍委的民眾，幾乎都被藍委及中國的花言巧語給迷惑，讓維護台灣獨立主權的信心動搖，令人憂心。

不妨想想，共產黨若進來，台灣還有民主自由，可以自己選舉總統、各級行政首長及立委等民代嗎？可以完全擁有自己的財產及自由支配嗎？還有言論自由，想說什麼就說什麼嗎？不滿政府施政還能重話砲轟嗎？花蓮人應向葉老師看齊，才不會讓憾事發生！

（作者是公務員）

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