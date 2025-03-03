自由廣場》建構「資訊戰」時的新聞信任

◎ 施芳瓏

二月廿六日，我應無國界記者組織（RSF）邀請，參加「新聞信任倡議」（JTI） 晚會，結識許多法國記者，地點竟然不是倫敦，而是台北。

「新聞信任倡議」主任Benjamin Sabbah首次從巴黎來台，與台灣媒體交流，如：「事實查核中心」、「真的假的」等。總部位於巴黎的「無國界」記者，於二○一八年發起「新聞信任倡議」，目標是應對新聞業在資訊戰的挑戰。在演算法推波助瀾下，新聞傳播更快更遠，也放大了極端內容，如煽情、謊話、仇恨與謠言。個人論斷凌駕事實，而科技公司與網路平台對此不負責。假消息比真實新聞傳播更快，新聞業失去聲譽、影響力和收入，甚至危及民主社會。一個個民主國家陷入「信者恆信，不信者恆不信」，老牌如英國，新興如台灣，且資訊愈自由愈分裂。

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「如何遏制不實資訊，重拾新聞信任？」Sabbah表示，JTI理念是與其對假消息窮追猛打，不如讓誠信新聞更具競爭優勢，更易被搜索。在歐洲標準化委員會（CEN）指導下，一三○位國際專家制定驗證新聞公信力的標準，揭露包括：媒體業主身分、所有權類型、資金來源、編輯政策、問責制度、自動生成內容管理、事實查核與糾正機制等。JTI運作是透過搜尋引擎的演算法，讓JTI認證媒體優先被推薦，提高其知名度、影響力，更具廣告談判籌碼。

自二○一九年起，JTI號召全球媒體參與，個別透過JTI的驗證機制，由下而上自我監管新聞專業、公信與倫理的實踐。目前，全球逾一百國、一千七百家媒體加入，包括台灣中央廣播電台。央廣於一月獲得JTI國際認證，成為全球華語圈首家通過JTI的新聞機構。申請歷時一年三個階段：第一，依JTI問卷逐項自我評估，共一三○項標準問答；第二，撰寫並公開報告，確保資訊透明；第三，由JTI指派獨立第三方，對公開的報告進行外部稽核。通過後，才能取得JTI認證，並需每兩年接受例行稽核。

法國處理「不實新聞」方式與英國相似，不會也不想與「假新聞」糾纏。英國倫敦政經學院（LSE） 對蔡英文博士論文的不實訊息，沒有窮追，也沒有猛打，於二○一九年十月八日，在學校網站，發布經過查證的正式聲明後，不再回應。

台灣承接越來越多的國際交流，更多媒體應該爭取JTI認證，強化新聞專業與公信力。台灣民眾也應學習英法對「假新聞」的冷處理，並養成查證的習慣，透過JTI認證的一千七百多家媒體，獲取更可靠新聞。在資訊戰時，台灣才能避免因「假訊息」而分崩離析，並為未來新聞環境奠定信任的基礎。

（作者為倫敦政經學院台灣研究員）

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