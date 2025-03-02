自由廣場》顛倒是非的民眾黨與柯家

◎ 邱炳進

民眾黨主席黃國昌信口開河，常掛嘴邊，謂目前是綠色恐佈、綠色威權的時代，然賴政府上任十個月來，黃國昌能擧出賴政府任何一件破壞人權與法治的案例嗎？如是綠色恐怖，豈有你黃國昌咆哮的空間？

柯文哲妻子陳佩琪更在二二八當日發文，謂「二二八從沒離開，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和七十多年前同樣的事情罷了。」陳佩琪把柯涉貪等案件之司法程序，與當年白色恐佈的屠殺事件類比，足見陳佩琪顛倒是非到無恥度的境地！

請繼續往下閱讀...

事實上，柯所受偵查禮遇，不客氣說，已到損害司法威信的地步，去年八月卅日，檢廉到柯宅搜索，然柯拒不開門達一個多小時，換成別的嫌犯，有這種禮遇嗎？早就被破門而入了，事後也證明，柯拒開門的一個多小時當中，正在滅證！

柯甚至在偵查庭拒絕出庭，換成別人，恐已手銬腳鐐押解到案了；以父喪籌辦喪事為名，聲請解除禁見也意外獲准，承審法官將受多大壓力？法律雖非為柯文哲而存在，然此例一開，今後受羈押的受刑人遇同類狀況，是否都比照辦理？

柯已享盡司法禮遇，比起當年特偵組偵辦阿扁的手法，柯可謂已享受到諸多的司法特權，如今民眾黨、柯家還好意思操弄司法？陳佩琪真是典型的得了便宜還賣乖！個人造業個人擔，柯如不圖利京華城，不侵佔政治献金，豈會在土城度過年節？

不要忘了，柯起碼還有三大案待偵辦，同樣幹過台北市長，郝龍斌、馬英九、甚至陳水扁都沒有在市長任內官司纏身，這個黨、這個家庭，都把柯的違法亂紀賴給賴總統，你們以為多數台灣人都像你們一樣毫無羞恥心、自省的能力嗎？

近期多家民調顯示，民眾黨與黃國昌的反感與不滿意度都近六成，已經給他們重重打臉了，黃國昌與陳佩琪仍將一路賴到底嗎？

（作者為教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法