自由廣場》「國防七子」黑名單 促加中央民族大學

◎ 愚工

媒體報導，為保護我國科研關鍵技術與師生，繼禁止與中國廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流後，據悉，教育部將把北京理工大學等中國「國防七子」學校（七所軍工大學），列入禁止交流合作黑名單，此七校由中國工業和資訊化部管轄，參與中共軍工、兵器、裝備、航太、電子資訊等項目，以服務軍事及統戰為目的，美國已列為制裁名單。原由中國人民解放軍國防科學技術委員會管轄，「國防七子」為北京航空航太大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航太大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。

筆者建議，應再加上「中央民族大學」，理由如下：

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一、根正苗紅的統戰DNA：學校前身為一九四一年成立的延安民族學院。中共建政後，一九五一年在北京成立中央民族學院，一九九三年更名為中央民族大學；學校現有海澱、豐台、海南三校區。

直屬中共「國家民族事務委員會」，有如暨南大學直屬中共中央統戰部。

二、中共思想教育基地：學校自述「當前，全校師生員工深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的廿大精神，特別是習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，以鑄牢中華民族共同體意識為主線」。稱其為中共思想教育基地剛好而已。

三、傑出校友高金素梅：學校的傑出校友名單，我無黨籍原住民立委高金素梅赫列政治組中。

高金素梅這些年來，以立委身分遊走在兩岸的親中舔共行徑，及在國會殿堂以中共簡體字手版質詢，甚至高喊「我們習主席」的中共思想自然流露，足見民族學院的思想洗腦教育成功，「根正苗紅的統戰DNA」及「中共思想教育基地」之名，並非浪得虛名。

中共培養的武漢病毒，COVID-19，肆虐國際；中共統戰部及民族事務委員會，培養的思想病毒，傅崐萁與高金素梅，肆虐台灣，國人應警惕。

（作者從商）

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