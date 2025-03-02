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自由廣場》四接環評過關 能源轉型與環保的考驗

2025/03/02 05:30

◎ 楊聰榮

台灣第四座天然氣接收站（簡稱「四接」）環評近日通過，標誌著我國能源轉型邁出重要一步。該計畫旨在將基隆協和發電廠的老舊燃油機組更新為燃氣機組，以降低碳排放並提升北部地區供電穩定性。此案因環境影響等諸多因素，進度多所延宕。此次環評的通過，無疑為台灣的能源轉型注入新的動力。

協和發電廠自一九七一年動工以來，一直是北部電力的核心樞紐。隨著全球減碳趨勢與台灣能源轉型政策，燃油發電逐漸被淘汰，協和發電廠的機組也陸續退場。台電自二○一七年推動「協和電廠更新改建計畫」，計劃將燃油發電廠轉型為燃氣發電廠，並在基隆港旁興建第四座液化天然氣接收站，以確保北部電力穩定。

然而四接計畫自提出以來，因環評、地方反對聲浪以及政策變動，導致進度一再拖延。部分環保團體擔心四接可能破壞海岸生態，並發起抗議活動。此外四接的填海造地計畫也引發對基隆港航運安全的擔憂，相關業界人士及團體提出抗議，擔心可能影響基隆港的船舶進出和靠泊穩定度。

在環評過程中，台電多次調整方案，試圖減少對環境的影響。最初的方案計劃填海造地廿九．二五公頃，後來縮減至十八．六公頃，最終東移方案將填海面積縮小至十四．五公頃，避開珊瑚群聚區域。即便如此，部分環保團體仍對此表示擔憂，認為填海造地仍可能對海洋生態造成影響。

此次環評通過，反映政府在能源轉型與環境保護之間尋求平衡的努力。台電表示，協和電廠的更新改建將有助於降低碳排放，提升發電效率，並確保北部地區的供電穩定。部分環保團體如台灣綠黨則批評此舉為「能源政策」及「環評制度」的雙重政策暴力，認為此案未充分考量環境影響。

在全球追求淨零碳排的趨勢下，台灣的能源政策需要在供電穩定性與環境永續性之間取得平衡。四接環評的通過，為台灣的能源轉型提供了新的契機，但同時也提醒我們，未來的開發計畫需更加審慎地評估環境影響，確保在發展經濟的同時，維護生態環境的永續發展。

（作者為環保聯盟學術委員，中台灣教授協會理事長）

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