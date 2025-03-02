自由廣場》總預算覆議／政院解決僵局 非為大罷免加溫

◎ 吳哲文

面對藍白二黨立院黨團既罔顧正當程序、又欠缺實質充分審議，挾其過半多數強行通過，在立法院懸置將近一個月後、送達行政院時，雖然已知刪除及凍結金額各達二千億元，但依然首度無法精準算出精確金額，不僅影響到許多政府機關的運作及業務，更與大法官釋字三九一號等憲法解釋精神相悖，按正常標準很難逃過違憲命運的今年度中央政府總預算，行政院以窒礙難行為由，向立法院提出覆議，希望立法機關能夠重行審議總預算，藉以修復其憲法及法律層次瑕疵的機會，筆者認為，這既是再正常不過的事，同時也是行政院在既有制度下，對立法院所能展現的最大善意，而與「為大罷免加溫」沒有太多關係。

但，從藍營自二月十一日院際協調會議、經過十九日朝野協商，乃至於開議至今，面對本次覆議案的反應來看，則很明顯既不認為自己有錯，同時更打算繼續將法制問題政治化，不肯循既有法制來解決問題。

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於是，有識者可以看到，在十九日針對既已三讀通過的總預算案，所破例召開的朝野協商當中，藍營代表在一方面好話說盡、宣稱願意盡力協助政院解決總預算案問題的同時，卻也要求行政院不能提出覆議案，否則就是對韓國瑜院長放冷箭，意圖以其歪斜的人情觀念，來與他們在總預算案中，所製造出的法制與違憲問題相抗衡；立院開議後，作為藍營黨團書記長的王大委員，更動輒以「行政院針對高達將近三兆元的歲出提出覆議，既是行政院的惡意，更只是為了為大罷免加溫，配合賴總統搞院際對立、朝野對抗」之類的政治性言語，反擊行政院即將提出的覆議案，實在是毫無悛悔之意。

恕筆者直言，當前政局之所以僵持不下，很難與藍白二黨這一年來透過立院擴權法案、財劃及憲訴等三法改惡，乃至於總預算案，對台灣社會展開全方位焦土作戰的舉措擺脫關係，若藍營仍執意要用政治說詞來處理法律問題，不願意反省並修復損害，則社會民意主動透過大罷免運動繼續加溫的政治手段來回應藍營，也將會是意料中事。

（作者從事服務業、兼業作家）

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