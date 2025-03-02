自由廣場》美烏會談不歡而散 台灣須引以為戒

◎ 方復權

川普與澤倫斯基在白宮會面，原本預期將簽署一項稀土開發經濟協議，允許美烏合作開採烏國稀土，以利美國主導結束戰爭，但雙方不歡而散，在媒體前爆發激烈交鋒。

國際政治現實且變化快速，從美國拜登政府力挺烏國，到川普政府抽後腿，讓世人看見美國價值的改變。川普不僅痛斥前總統拜登愚蠢（stupid）和該死（god damn），連副總統范斯也在旁敲邊鼓，責難澤倫斯基不懂感恩。

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會後，北歐多個國家總理與政治人物聲援烏克蘭，包括瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）、芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）、挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等等，其中挪威總理斯托爾除發表聲明支持烏克蘭，並認為白宮所發生的事件很嚴肅，而且令人沮喪，他希望川普政府明白烏克蘭獲得公平與持久的和平很重要，不贊同川普指控澤倫斯基拿第三次世界大戰做賭注的言論，他認為這個說法非常沒有道理。

反觀美台之間，眾所周知，川普垂涎台灣的晶片並希望大量採購美國軍武，提高國防支出GDP，他若不滿意可能對台宣告「那是你們兩岸的事，我可以不管」，如同對待澤倫斯基，因此賴政府必須引以為戒，小心謹慎。

最後，筆者還要指出，澤倫斯基誤判一項情勢，他的英語勉強還算可以，但在媒體直播的公開場合面對川普和范斯，畢竟英語是他們兩人的母語，用英語交談又沒帶口譯的澤倫斯基明顯居於下風。希望台美談判時，「英語高手」要在場，才不會重蹈澤倫斯基的錯誤。

（作者從事國際貿易）

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