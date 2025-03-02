自由廣場》美烏會談破局啟示／加強國防 確保台海和平

◎ 汪志堅

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談不歡而散，對台灣而言，最重要的啟示是必須加強國防，提升戰備，勿恃敵之不來，恃吾有以待也。

烏俄戰爭帶來深刻的教訓。二○一四年俄羅斯入侵克里米亞時，國際社會選擇沈默，烏國未及時強化防衛，使俄羅斯更加肆無忌憚，最終引發全面戰爭。俄方原以為可在三天內攻下基輔，卻陷入三年的戰爭泥沼，顯示有效抵抗的關鍵在於足夠的戰備。硬將烏俄戰爭歸咎於烏克蘭想要加入北約，無法解釋二○一四年俄國入侵烏克蘭克里米亞半島的事實。當時的澤倫斯基還是演員，並非總統，將俄羅斯的入侵歸咎於澤倫斯基的挑釁，實在是時空倒置。

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美烏會談破局再次提醒台灣，不能假設任何國家會無償提供協助。川普以「美國利益優先」為考量，台灣若想獲得盟友支持，應思考如何構築互利戰略，而非依賴美方軍援，甚至試圖「佔便宜」。主張美台關係良好便可減少國防預算的論調，既不現實，也極為危險。我們期望美國繼續支持台灣的同時，一定要理解到雙方互利才會是合作的基石。

另一方面，中共軍機與軍艦擾台已成常態，近期更破壞海底通訊電纜、在高屏外海實彈射擊，威脅升級。烏克蘭的經驗顯示，戰爭不僅可能發生，還可能長期持續。台灣必須未雨綢繆，擴增國防預算，具體做法是以特別預算方式，確保未來幾年的防衛資源充足，強化無人機等新興戰力，讓國防大學與各軍事院校都能有更充裕預算訓練國防菁英，並提升國軍訓練，以確保持久作戰能力。以往認為只需儲備幾週的防衛武器，就能等待外援的作法，在烏俄戰爭已被確定並非合宜方案。部分政治人物主張表達善意就能代替軍備，縮節國防預算，更是危險的做法。我們可以表達善意，可以堅持和平，但在同時，一定要有堅強的防衛力量作為後盾。

俄烏雖有歷史淵源，但並不影響兩國的主權獨立。二○一四年，烏克蘭總統亞努科維奇因親俄立場被推翻，逃亡俄國後請求俄軍出兵，導致克里米亞淪陷。台灣的政治人物必須效忠台灣，類似的歷史絕不容在台灣重演。而且，台灣人民必須理解，國際政治以利益為核心，各國雖支持民主，但仍有自己的選民利益要兼顧。國防終究須由自己負責，唯有強化防衛，使敵人毫無勝算，才能確保台海穩定，防範戰爭於未然。最能確保和平的方式，就是讓敵人有所顧忌。最能廣結盟友的方式，就是讓盟友們都能互利。

（作者為台北大學教授）

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