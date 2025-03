自由共和國》黃富順／從名稱及設置目的談「第三人生大學」

為推展高齡者終身學習,教育部新近推出「第三人生大學」,成為我國推展高齡學習機制的第四種管道。(資料照)

黃富順/朝陽科大學門講座,台灣高齡自主學習團體發展協會理事長

為推展高齡者終身學習,教育部新近推出「第三人生大學」,成為我國推展高齡學習機制的第四種管道。目前我國高齡學習正在運作的機制,包括樂齡大學、樂齡學習中心及高齡自主學習團體等。

第三人生大學將招收五十五歲以上者為優先對象,採學分學程規劃,以十年為限獲取學位。第一年有卅八校參與,每班十五~廿人,首年預計招生一千五百至二千人。政府每班補助四十~五十萬元(開辦費十~廿萬元,業務費卅萬元)。每生一年補助學校約投入補助二至三萬元,對於教育部願意再大量釋出資源,開創高齡者終身學習的第四管道,應予肯定。為使此一新的機制更能發揮實效,本文提供幾項觀點供參。

所謂「第三人生」一詞,應係來自「第三年齡」。至於「第三年齡(The Third Age)」的說法,係由學者萊斯里特(P. Laslett)所提出。他將人生分為四個年齡階段。第一年齡係指出生後至就業前的教育學習階段;第二年齡為就業後至退休前的工作階段;第三年齡為工作結束退休後的身心尚屬健康的階段;第四年齡為身心開始快速衰退至生命結束的衰弱階段。這種將人生分為四個年齡(Age)階段的做法,在西方社會頗為普遍。在東方社會中,則不多見。東方社會中一般將人生分為老、中、小三階段,或將人生分為前、中、後三期。

所謂第三年齡中的「Age」,是指一個年齡階段或時期的意思,在中譯時習慣以「年齡」譯之。在當前地球村形成,東西文化相互交流,採取將人生分為四個年齡階段的說法,亦有愈來愈多的現象。而所謂「人生(life)」係指人的一生或生命、生活,通常泛指生命全程的意思。

從歷史上來看,人生後段的教育,在國際上,早有「第三年齡大學(University of The Third Age, UTA)」的產生。最早設置第三年齡大學者為法國。法國在一九七三年於托洛斯大學(Toulouse University)首先設立,係屬機構式的學習,由大學附設辦理,屬於不提供學分學位的終身教育機制。

在法國設置第三年齡大學約十年後,英國始派學者前往法國考察,認為法國模式的第三年齡大學,不符英國老人的需要。英國學者認為老人的學習是自主、自我幫助(self-help)、彼此分享的方式。第一所英國第三年齡大學於一九八二年設立,以組織學習團體(learning group)的方式進行。英國模式的第三年齡大學雖亦採用「大學」名稱,但本身並無大學的校園、建築與組織,而是由帶領者(leader)所組織的學習團體進行運作。在國際上,則採用「U3A」的符號以與法國模式的「UTA」有所區分。英國模式的第三年齡大學,就是目前我國教育部在推展的「高齡自主學習團體」的機制。

有關「第三年齡大學」用詞,首創第三年齡大學的法國,在歷經約十年的推展,於 一九八○年後,已逐漸朝多元發展,如使用或更名為「休閒大學(Leisure Uni.)」、「自由時間大學(Free-Time Uni.)」、「混齡大學(Inter-Ages Uni.)」、「全民大學(Tout-Age Uni.)」、「黃金年華大學(Golden- Age Uni.)」等,其主要目的在於廣納更多不同年齡者進入,不再侷限於第三年齡的退休人士。英國模式的第三年齡大學,招生亦沒有年齡的限制。有關名稱的使用,近年來在國際上亦有使用「年齡友善大學(Age-Friendly Uni., AFU)」之名,且有越來越多的趨勢,旨在因應高齡社會來臨的老人教育需求,及促進世代間融合。以「第三年齡」為名,必將使「非第三年齡者」產生自我排斥,望而卻步,實質上成為專收退休老人的學習機制。按將老人集中在一起學習,長達十年的規劃,是否會有老年次文化(sub-culture)的產生?而不利於社會的融合。蓋社會係由不同年齡者組成,以某一年齡者為名的學制規劃,是否符合社會融合的發展目標?有值得省思之處。

其次,就設置目的而言,「第三人生大學」依教育部試辦計畫,其目標在「提供五十五歲後的壯世代跨領域終身學習機會…協助大學校院轉向高齡社會終身學習的新藍海」。故其重要目的,在提供高齡者的終身學習。終身學習的推展,關係社會進步與國家永續發展。高齡者終身學習的推展,其重點應在社經教育較屬不利者的身上,如低教育、低社經、或住在偏遠的基層人口,這是終身教育的優先對象。而第三人生大學的招生,為具高中以上學力(歷) 經入學考試,錄取者尚須依學分繳費。能符合此種要求者,勢必為住在都會地區、社經地位較高的一群人。教育具有添加性(addition),較高教育程度者,在人生過程中,更會尋求學習機會和管道進行繼續學習,以使教育成果不斷的添加與累積。我國目前第三年齡如此規劃,未來「精英化」的現象,料將不可避免。

再次,老人的學習最忌有壓力,他們期待在輕鬆快樂的氣氛下進行,目前學分學位的規劃,在學習上自會帶給老人壓力,而造成中輟。因此,教育部的試辦計畫復規定「試辦學校若以學系原本的專業學分為此一領域課程規劃的基礎,宜針對門檻較高的專業科目,放寬必修條件或畢業門檻」。此項放寬,是否會導致大學整體學習品質的降低,亦值思考。總之,目前我國「第三人生大學」的規劃,從高齡者終身學習推展而言,開辦了一項新機制,值得肯定,唯就上述本文的幾項分析,是否再作思考,以使機制更加完善,特提供有關單位參考。

