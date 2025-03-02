自由共和國》黃富順／從名稱及設置目的談「第三人生大學」

為推展高齡者終身學習，教育部新近推出「第三人生大學」，成為我國推展高齡學習機制的第四種管道。（資料照）

黃富順／朝陽科大學門講座，台灣高齡自主學習團體發展協會理事長

為推展高齡者終身學習，教育部新近推出「第三人生大學」，成為我國推展高齡學習機制的第四種管道。目前我國高齡學習正在運作的機制，包括樂齡大學、樂齡學習中心及高齡自主學習團體等。

第三人生大學將招收五十五歲以上者為優先對象，採學分學程規劃，以十年為限獲取學位。第一年有卅八校參與，每班十五～廿人，首年預計招生一千五百至二千人。政府每班補助四十～五十萬元（開辦費十～廿萬元，業務費卅萬元）。每生一年補助學校約投入補助二至三萬元，對於教育部願意再大量釋出資源，開創高齡者終身學習的第四管道，應予肯定。為使此一新的機制更能發揮實效，本文提供幾項觀點供參。

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所謂「第三人生」一詞，應係來自「第三年齡」。至於「第三年齡（The Third Age）」的說法，係由學者萊斯里特（P. Laslett）所提出。他將人生分為四個年齡階段。第一年齡係指出生後至就業前的教育學習階段；第二年齡為就業後至退休前的工作階段；第三年齡為工作結束退休後的身心尚屬健康的階段；第四年齡為身心開始快速衰退至生命結束的衰弱階段。這種將人生分為四個年齡（Age）階段的做法，在西方社會頗為普遍。在東方社會中，則不多見。東方社會中一般將人生分為老、中、小三階段，或將人生分為前、中、後三期。

所謂第三年齡中的「Age」，是指一個年齡階段或時期的意思，在中譯時習慣以「年齡」譯之。在當前地球村形成，東西文化相互交流，採取將人生分為四個年齡階段的說法，亦有愈來愈多的現象。而所謂「人生（life）」係指人的一生或生命、生活，通常泛指生命全程的意思。

從歷史上來看，人生後段的教育，在國際上，早有「第三年齡大學（University of The Third Age, UTA）」的產生。最早設置第三年齡大學者為法國。法國在一九七三年於托洛斯大學（Toulouse University）首先設立，係屬機構式的學習，由大學附設辦理，屬於不提供學分學位的終身教育機制。

在法國設置第三年齡大學約十年後，英國始派學者前往法國考察，認為法國模式的第三年齡大學，不符英國老人的需要。英國學者認為老人的學習是自主、自我幫助（self-help）、彼此分享的方式。第一所英國第三年齡大學於一九八二年設立，以組織學習團體（learning group）的方式進行。英國模式的第三年齡大學雖亦採用「大學」名稱，但本身並無大學的校園、建築與組織，而是由帶領者（leader）所組織的學習團體進行運作。在國際上，則採用「U3A」的符號以與法國模式的「UTA」有所區分。英國模式的第三年齡大學，就是目前我國教育部在推展的「高齡自主學習團體」的機制。

有關「第三年齡大學」用詞，首創第三年齡大學的法國，在歷經約十年的推展，於 一九八○年後，已逐漸朝多元發展，如使用或更名為「休閒大學（Leisure Uni.）」、「自由時間大學（Free-Time Uni.）」、「混齡大學（Inter-Ages Uni.）」、「全民大學（Tout-Age Uni.）」、「黃金年華大學（Golden- Age Uni.）」等，其主要目的在於廣納更多不同年齡者進入，不再侷限於第三年齡的退休人士。英國模式的第三年齡大學，招生亦沒有年齡的限制。有關名稱的使用，近年來在國際上亦有使用「年齡友善大學（Age-Friendly Uni., AFU）」之名，且有越來越多的趨勢，旨在因應高齡社會來臨的老人教育需求，及促進世代間融合。以「第三年齡」為名，必將使「非第三年齡者」產生自我排斥，望而卻步，實質上成為專收退休老人的學習機制。按將老人集中在一起學習，長達十年的規劃，是否會有老年次文化（sub-culture）的產生？而不利於社會的融合。蓋社會係由不同年齡者組成，以某一年齡者為名的學制規劃，是否符合社會融合的發展目標？有值得省思之處。

其次，就設置目的而言，「第三人生大學」依教育部試辦計畫，其目標在「提供五十五歲後的壯世代跨領域終身學習機會…協助大學校院轉向高齡社會終身學習的新藍海」。故其重要目的，在提供高齡者的終身學習。終身學習的推展，關係社會進步與國家永續發展。高齡者終身學習的推展，其重點應在社經教育較屬不利者的身上，如低教育、低社經、或住在偏遠的基層人口，這是終身教育的優先對象。而第三人生大學的招生，為具高中以上學力（歷） 經入學考試，錄取者尚須依學分繳費。能符合此種要求者，勢必為住在都會地區、社經地位較高的一群人。教育具有添加性（addition），較高教育程度者，在人生過程中，更會尋求學習機會和管道進行繼續學習，以使教育成果不斷的添加與累積。我國目前第三年齡如此規劃，未來「精英化」的現象，料將不可避免。

再次，老人的學習最忌有壓力，他們期待在輕鬆快樂的氣氛下進行，目前學分學位的規劃，在學習上自會帶給老人壓力，而造成中輟。因此，教育部的試辦計畫復規定「試辦學校若以學系原本的專業學分為此一領域課程規劃的基礎，宜針對門檻較高的專業科目，放寬必修條件或畢業門檻」。此項放寬，是否會導致大學整體學習品質的降低，亦值思考。總之，目前我國「第三人生大學」的規劃，從高齡者終身學習推展而言，開辦了一項新機制，值得肯定，唯就上述本文的幾項分析，是否再作思考，以使機制更加完善，特提供有關單位參考。

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