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自由共和國》洪敬富／成形中的AI聯合國

2025/03/02 05:30

在AI聯合國的框架下，AI科技既是產業、是經濟，更是軍事。美中兩大霸權的現時與未來競爭，將以AI科技產業之熱戰為標誌。（路透檔案照）在AI聯合國的框架下，AI科技既是產業、是經濟，更是軍事。美中兩大霸權的現時與未來競爭，將以AI科技產業之熱戰為標誌。（路透檔案照）

洪敬富／成功大學政治系教授

川普二．○在一月廿日正式揭開序幕，他宣稱：「美國黃金時代從現在開始」。然而，以「美國再次偉大」的黃金時代，也帶來了新的國際組織和秩序的重組。

甫就職當日，他即簽署近八十項的行政命令，其中之一便是「退群」的命令。他率先退出聯合國下轄機構世界衛生組織，稱世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，並不斷敲美國竹槓。然而，另一個「類」聯合國的新國際組織框架，以劃時代人工智慧AI為軸心的「AI聯合國」，儼然成形中。

如果說聯合國的成立緣自於第二次世界大戰結束後的一九四五年，以期防範未來戰爭的發生，且為各國提供外交對話與交流的平台，那麼八十年後的今日，AI聯合國則起源於美國前總統拜登於卸任前，提出的《人工智慧擴散臨時最終規則》。該規則旨在保護美國設計的最先進AI晶片及技術，使其留在美國及其盟友圈，並致力推進AI技術的安全應用與全球布局。在地緣政治上，意在確保廿一世紀美國的AI霸權。

規則中將世界分為三類不同管制級別國家：第一級是包括台日韓英法等主要歐盟成員國共十八個，列入完全不受限制的名單中；第三級主要是針對中、俄、伊朗、北韓、委內瑞拉等廿二國，禁止其獲得先進AI系統及訓練所需之高算力晶片（AI模型權重）；而第二級則是除第一、三級以外約一二○個國家，新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯等國，都包括在內。除幾種特殊情況外，第二類國家在晶片和圖形處理器採購上，都需得到特別許可。在一二○天公眾意見徵詢期和約一年業界緩衝調整期後，川普將繼續推動這個AI新規，畢竟這次他更加積極自信，且在乎歷史評價，冀望成為改變歷史進程的關鍵人物。

在美國主導並建制下的AI聯合國，體現出政治、經濟、科技三大表徵。

一、政治上，同美國間的親疏遠近，簡約成親美盟友與反美敵國兩陣營。台灣雖非聯合國會員國，亦不是北約或五眼聯盟成員，但列為AI聯合國中的核心成員，意謂自由法治世界的第一級，對抗專制奴役世界的第三級。在法律約束下，劃定AI技術的合法、合理使用範圍，避免科技淪為邪惡軸心國家，對內侵犯個人隱私、壓制異議與監控社會，對外遂行數位極權統治的國家戰略利益。

二、經濟上，為振興美國製造大國的榮光，川普掄起關稅貿易大棒，對全球徵收不同規模的新關稅。一方面鼓勵來美生產製造，享稅收減免及政策優惠；另一方面則面臨高額關稅報復。當前，美國參眾兩院另提出了《恢復貿易公平法案》，欲取消中國永久正常貿易關係（最惠國待遇），據此將對中國非戰略貨物徵最低卅五％關稅，戰略物資則徵一○○％關稅。

畢竟當初協助中國於二○○一年加入世貿組織以來，中國非但未能履行入世的承諾，更不遵守世貿規則。北京利用強制技轉、補貼、市場准入、竊取智慧財產權及操縱匯率等，創造有利於經濟發展的環境，但卻扭曲了世貿公平自由競爭的精神，遑論促進中國民主變革。於是，AI聯合國欲以AI為經濟武器，重塑美國與世界經貿的新秩序，降低世界對中國在科技、半導體和稀土等敏感戰略產業的依賴，以深化全球民主供應鏈的韌性。

三、科技上，重新定義AI的現在與未來。此前拜登政府的「小院高牆」政策、《晶片與科學法案》以及對中國成熟晶片301條款調查，試圖以精準打擊而非全面脫鉤的方式，遏制其在關鍵技術如半導體、AI、量子計算、生物技術等領域（小院）的發展，並對中國實施更嚴格的高端晶片與先進製造設備出口管制、投資禁令、供應鏈重組與封鎖（高牆）。川普將進一步激勵美國國內在半導體和AI產業的創新與製造，全面升級展開對中國的脫鉤競爭。

當前，OpenAI、軟銀（SoftBank）、甲骨文（Oracle）及MGX阿聯酋主權基金等，全球科技和金融巨頭，將以四年五千億美元，積極創建新人工智慧基礎建設—星門計畫（Stargate Project），形成一個涵蓋全方位AI軟硬體、資本和基礎設施的巨型計畫。不僅將大力扶持美國的再工業化和再科技化，全力締造美國在AI領域的絕對領先地位，並推進美國及其盟友的軍事戰略能力。

一反此前美國被動回應中國咄咄逼人的修正主義挑戰，川普將堅定自信的主動出擊。在AI聯合國的框架下，AI科技既是產業、是經濟，更是軍事。美中兩大霸權的現時與未來競爭，將以AI科技產業之熱戰為標誌。川普將續以關稅、經濟制裁、不可預測性的戰略組合拳中，迫使對手失去平衡。同時，以全球AI技術應用的道德與安全標準，打造一個無中國供應鏈的科技產業。

由於AI發展需要高效能運算（晶片）、最先進演算法（如OpenAI ChatGPT）以及大數據（如微軟、Google, Apple, Meta）等，三大支柱的協力運作，於是美國需要整合不同AI產業鏈上的重要國家，包括半導體製造強國台灣、韓國，先進材料和設備的日本、荷蘭等，構建一個盟友圈的AI經濟走廊，形成美國和盟友間的技術與市場閉環。既制定AI數據存取規範，也催化先進AI晶片設計與製造維繫在盟友間，形成技術堡壘，以對抗中國的數位絲綢之路，阻抗北京在全球AI基礎設施和成熟晶片日趨壯大的市場影響力。無疑地，台灣提供世界逾九十二％先進晶片產能，並掌握下一代戰爭（如無人載具）關鍵的尖端AI晶片，其戰略地位如同台灣海峽般，至關重要，無可取代。

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