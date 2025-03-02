晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》確保台灣安全：最佳可行方案

2025/03/02 05:30

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

台灣必須大幅提高後備軍人的培訓規模，並將訓練時間增加到每年至少卅天（而非每兩年一次）。（取自中華民國陸軍臉書）台灣必須大幅提高後備軍人的培訓規模，並將訓練時間增加到每年至少卅天（而非每兩年一次）。（取自中華民國陸軍臉書）

習近平最近為什麼對台灣不滿？因為，雖然中共利用間諜活動和統戰部門利誘籠絡，人民解放軍及武警／海警透過演習恫嚇，還有日以繼夜的顛覆性政治戰手段，包括網路攻擊、經濟脅迫與外交孤立，台灣人民卻沒有變得更「親中共」。

台灣人民支持維持現狀或朝向獨立發展的比例持續上升，截至二○二四年十二月已達七十六％。國立政治大學所做的民意調查顯示，台灣人民支持與中共「統一」的比例持續下降，目前僅約十三．三％（從二○一八年的高點廿六．一％大幅下降）。

數項「禁忌」建議 斷中共侵台企圖

因此，習近平（或其繼任者）恐怕只剩下一種選擇：依據二○○五年通過的《反分裂國家法》第八條採取行動，該條文規定：「或者和平統一的可能性完全喪失，國家（中華人民共和國）得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

中共對於以「和平」方式統一台灣的計畫，似乎愈來愈沒有信心。二○二四年六月，中華人民共和國政法機關發布一項法律指示，強化《中華人民共和國刑法》第一○三條與第一一三條，對所謂「台獨頑固分子」的懲治。這項新的法律指示明確規定，將針對支持台灣獨立者，抑或組織、策劃或實施「分裂國家、破壞國家統一活動」行為者，給予嚴厲制裁。這些「犯罪行為」甚至可處以極刑。

如果中共對「和平」統一充滿信心，為什麼還要更新法令，進一步威脅熱愛自由的台灣人民？答案是：中共領導階層認為，只要施加更多脅迫，就可以逼迫台灣人民卑躬屈膝、俯首稱臣，喪失為其政治獨立與自由奮鬥的意志。

由於戰爭已經逐步逼近（儘管許多台灣人仍對威脅視而不見，就像以色列人直到二○二三年十月六日，還以為「哈瑪斯」（Hamas）不敢發動攻擊一樣），本文將提出歷屆美國和台灣政府，當然也包括中共，都視為「禁忌」的建議。

美國總統川普的思維往往跳脫常規，同時也是手腕高超的一流談判專家。他曾提出讓美國掌控格陵蘭、加拿大、巴拿馬運河，甚至加薩走廊的構想，引發了推崇與否定並存的兩極反應。而本文所提出的建議，勢必也將面臨正反不同的評價。

以下列出台灣當前面臨的兩大關鍵挑戰，以及六項可能有助於台灣免於中共「紅色恐怖」（毛澤東曾使用這種說法，鼓勵共產黨處決隊「毫不留情地」殘殺地方反對勢力）蹂躪的行動方案（COA）。

挑戰之一：美國質疑，台灣未能積極備戰自衛，是否意味著台灣人民無意奮戰？二○二四年以來，國民黨和民眾黨立委透過一系列癱瘓議事的手段，削弱台灣的國防，包括凍結預算、將國防經費挪作他用、取消投資或削減新武器系統的預算（例如，潛艦預算縮減一半、刪減無人機發展基金，弱化反制中共宣傳的能量）。台灣必須增強防衛能力，才能嚇阻中共入侵。

民進黨行動方案之一：台灣人民應該要求在野黨停止在立法院杯葛預算，確保國防預算持續成長，以裝備與訓練國軍。民進黨正在號召選民，罷免至少卅二名（最多四十名）國民黨及無黨籍立委。倘若民進黨能夠改變立法院的政黨版圖，使該黨躍居多數地位，即可透過增加國防預算，滿足確保國家安全的需求，來解決挑戰一。賴清德總統宣示，台灣二○二五年的國防開支將達到國內生產毛額（GDP）的三％。然而，只要立法院朝小野大的結構不變，實際預算將只有GDP的約二．四五％，比二○二四年的二．五％還少。

台龐大外匯存底 應提撥挹注國防

那麼，立法院無權掌控的資金來源有哪些？

台灣累積了龐大的外匯存底（截至二○二五年一月，達五七七五．八億美元），並持有大量外國證券（一．三兆美元），合計將近兩兆美元。台灣的外匯存底在全球排名第四，僅次於中國（三．二七兆美元）、日本（一．○八兆美元）與瑞士（八二二○億美元）。

若從外匯存底中每年額外撥出二○○億美元（即外國資產總額的一％）用於國防，讓年度國防開支達到四○○億美元（約占GDP的五％），應該可行。台灣政府現在若不動用這筆資金，未來就可能會由中共來決定其用途。

美對台關稅收入 可支付台灣軍購

美國行動方案之二：二○二五年一月廿七日，川普總統威脅對台灣製造的半導體徵收最高達一○○％關稅。台灣有許多人對此感到震驚，因為他們原本以為台灣可被豁免。

台灣要如何從這些和其他關稅中受益？筆者建議，美國應該將對台灣徵收的關稅收入，用於支付台灣無法自行生產的武器採購費用。換言之，採購外國武器的國防預算，將從立法院轉移到美國政府。這將使原本規劃用於台灣對外軍購的資金，能夠轉而用於延長訓練並擴編軍隊人力，尤其是後備部隊。

大多數台灣人和美國人可能不知道，台灣的一六六萬名後備軍人中，只有七％在完成義務役期後接受過任何形式的訓練。目前，每兩年只有五萬名後備軍人接受為期一週的召集訓練，另有八千人每年接受兩週的集訓。換句話說，每兩年僅十一．六萬名後備軍人接受訓練，全台仍有一五○萬名後備軍人沒有機會受訓！而且，對於應對中國的威脅而言，目前的訓練時間根本無法有效備戰。

台後備軍人培訓規模 須大幅提高

台灣必須大幅提高後備軍人的培訓規模，並將訓練時間增加到每年至少卅天（而非每兩年一次）。中華民國國軍應該將強化後備軍人的訓練，列為當前的首要任務。

相較之下，以色列國防軍（IDF）自二○二五年起，每年將召集四十六萬五千名後備軍人，從事至少四十二天的戰鬥勤務。以色列人口（約九○○萬）還不到台灣人口（約二三○○萬）的一半。然而，以色列這種小國每年召集的後備軍人，幾乎是台灣的四倍，而且訓練時間更長達四十二天。因此，台灣應該每年召集至少一○○萬名後備軍人，並將訓練時間延長為兩週以上。

此外，美國的七十三萬八千名後備軍人與國民兵（National Guard）成員，每年都必須服役至少卅八天（每月一個週末，以及全年兩週的回營集訓）。

過去，台灣的役男必須服兵役兩到三年，視其所屬軍種而異。現在，台灣的義務役役期已縮短為一年。其他民主國家的役期普遍較長，例如南韓（十八到廿一個月）、新加坡（廿二到廿四個月）、以色列（男性為卅六個月，女性則為廿四個月）。立法院應該將台灣的義務役役期恢復為至少兩年。一旦延長服役時間，受過訓練且完成戰備的有效兵力也將增加。每年約有十萬名役男符合入伍條件，這意味著將有廿萬名受過訓練的人力，可以立即動員支援現役部隊。

不過，台灣還需要解決另外一個問題。新實施的一年期義務役，容許太多得以豁免的例外。二○二四年，符合中華民國國軍徵兵條件的十萬七七一三名役男中，實際入伍比例偏低。外部觀察家可能會認為，台灣的免役與延役條件過於寬鬆，導致常備兵徵集嚴重不足，後備軍人也缺乏戰鬥準備。這意味著台灣現役部隊僅有十八萬八千名志願役官兵，在戰爭爆發時必須獨自面對解放軍的全面攻勢。

挑戰之二：中共有自己的入侵台灣時間表。台灣和美國需要改變其應變對策，迫使中共重新評估並延遲其攻台行動。

美國會修《作戰授權法》 適用台灣

美國行動方案之三：一九五五年，美國國會通過《福爾摩沙決議案》（Formosa Joint Resolution），授權艾森豪總統動用美國武裝部隊保護福爾摩沙（台灣）、澎湖群島，及該地區相關陣地和領土的安全。這項決議案的性質，與二○○一年國會通過《作戰授權法》（AUMF），授權布希總統發動全球反恐戰爭類似。

如果美國國會更新《作戰授權法》使其適用於台灣，川普總統將擁有更大的行動自由，來應對中共的侵略並強化嚇阻。此外，《戰爭權力法》（War Powers Act）規定，川普總統若計畫在「第一島鏈」及其周邊地區部署軍隊，必須在四十八小時內通知國會，以確保美國能夠主動保護台灣、美國盟友（日本、菲律賓、南韓等國）以及關鍵戰略利益。

共同防禦條約 台美應該重新締結

美國行動方案之四：台灣和美國應該重新締結《共同防禦條約》（MDT）。該條約可以是雙邊性質，或發展為多邊協定，納入南韓、日本、台灣、菲律賓及其他國家。這將重現一九五四年時任美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）提出的「東北亞公約組織」（NEATO），再加上菲律賓成為「NEATO+1」。目前，東北亞公約組織已透過美日韓三邊安全協議（US-Japan-ROK Trilateral Security Pact）初具雛形。

美國行動方案之五：有三種可能的選項，可以讓台灣成為美國領地，例如非合併領地（如關島）、非合併且未通過組織法領地（如美屬薩摩亞），以及合併但未通過組織法的領地（如帕邁拉環礁）。然而，最理想的選擇是與美國簽署《自由加盟協約》（CFA），即類似馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉的「自由聯繫邦」（FAS）模式。這些「自由聯繫邦」是主權獨立的聯合國會員，並與美國協商締結雙邊《自由加盟協約》。根據協約，美國擁有負責「自由聯繫邦」防禦與安全事務的權限。

台灣成為美國領地 甚至納為一州

美國行動方案之六：美國可以將台灣納為一州。這項提案並非天方夜譚。早在一八五○年代，美國派駐福爾摩沙領事館的兩名外交官，就曾提出這項政策。

總而言之，美國與台灣應該更深入地探索所有行動方案，以及其他可能的選項，以阻斷中共未來併吞台灣的企圖。其中，美國行動方案二、三、四（關稅、台灣《作戰授權法》及《共同防禦條約》）最有可能成功，因為這些方案可能在較短時間內實現，而且當前美國政壇不分朝野一致力挺台灣。其他選項則因內部政治因素（如民進黨行動方案一），或是因為所需時間過長（如方案五和六），而較不可能推動。希望美國與台灣都能把握機會，阻止中共的紅色恐怖。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書