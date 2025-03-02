星期專論》確保台灣安全：最佳可行方案

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

台灣必須大幅提高後備軍人的培訓規模，並將訓練時間增加到每年至少卅天（而非每兩年一次）。（取自中華民國陸軍臉書）

習近平最近為什麼對台灣不滿？因為，雖然中共利用間諜活動和統戰部門利誘籠絡，人民解放軍及武警／海警透過演習恫嚇，還有日以繼夜的顛覆性政治戰手段，包括網路攻擊、經濟脅迫與外交孤立，台灣人民卻沒有變得更「親中共」。

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台灣人民支持維持現狀或朝向獨立發展的比例持續上升，截至二○二四年十二月已達七十六％。國立政治大學所做的民意調查顯示，台灣人民支持與中共「統一」的比例持續下降，目前僅約十三．三％（從二○一八年的高點廿六．一％大幅下降）。

數項「禁忌」建議 斷中共侵台企圖

因此，習近平（或其繼任者）恐怕只剩下一種選擇：依據二○○五年通過的《反分裂國家法》第八條採取行動，該條文規定：「或者和平統一的可能性完全喪失，國家（中華人民共和國）得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

中共對於以「和平」方式統一台灣的計畫，似乎愈來愈沒有信心。二○二四年六月，中華人民共和國政法機關發布一項法律指示，強化《中華人民共和國刑法》第一○三條與第一一三條，對所謂「台獨頑固分子」的懲治。這項新的法律指示明確規定，將針對支持台灣獨立者，抑或組織、策劃或實施「分裂國家、破壞國家統一活動」行為者，給予嚴厲制裁。這些「犯罪行為」甚至可處以極刑。

如果中共對「和平」統一充滿信心，為什麼還要更新法令，進一步威脅熱愛自由的台灣人民？答案是：中共領導階層認為，只要施加更多脅迫，就可以逼迫台灣人民卑躬屈膝、俯首稱臣，喪失為其政治獨立與自由奮鬥的意志。

由於戰爭已經逐步逼近（儘管許多台灣人仍對威脅視而不見，就像以色列人直到二○二三年十月六日，還以為「哈瑪斯」（Hamas）不敢發動攻擊一樣），本文將提出歷屆美國和台灣政府，當然也包括中共，都視為「禁忌」的建議。

美國總統川普的思維往往跳脫常規，同時也是手腕高超的一流談判專家。他曾提出讓美國掌控格陵蘭、加拿大、巴拿馬運河，甚至加薩走廊的構想，引發了推崇與否定並存的兩極反應。而本文所提出的建議，勢必也將面臨正反不同的評價。

以下列出台灣當前面臨的兩大關鍵挑戰，以及六項可能有助於台灣免於中共「紅色恐怖」（毛澤東曾使用這種說法，鼓勵共產黨處決隊「毫不留情地」殘殺地方反對勢力）蹂躪的行動方案（COA）。

挑戰之一：美國質疑，台灣未能積極備戰自衛，是否意味著台灣人民無意奮戰？二○二四年以來，國民黨和民眾黨立委透過一系列癱瘓議事的手段，削弱台灣的國防，包括凍結預算、將國防經費挪作他用、取消投資或削減新武器系統的預算（例如，潛艦預算縮減一半、刪減無人機發展基金，弱化反制中共宣傳的能量）。台灣必須增強防衛能力，才能嚇阻中共入侵。

民進黨行動方案之一：台灣人民應該要求在野黨停止在立法院杯葛預算，確保國防預算持續成長，以裝備與訓練國軍。民進黨正在號召選民，罷免至少卅二名（最多四十名）國民黨及無黨籍立委。倘若民進黨能夠改變立法院的政黨版圖，使該黨躍居多數地位，即可透過增加國防預算，滿足確保國家安全的需求，來解決挑戰一。賴清德總統宣示，台灣二○二五年的國防開支將達到國內生產毛額（GDP）的三％。然而，只要立法院朝小野大的結構不變，實際預算將只有GDP的約二．四五％，比二○二四年的二．五％還少。

台龐大外匯存底 應提撥挹注國防

那麼，立法院無權掌控的資金來源有哪些？

台灣累積了龐大的外匯存底（截至二○二五年一月，達五七七五．八億美元），並持有大量外國證券（一．三兆美元），合計將近兩兆美元。台灣的外匯存底在全球排名第四，僅次於中國（三．二七兆美元）、日本（一．○八兆美元）與瑞士（八二二○億美元）。

若從外匯存底中每年額外撥出二○○億美元（即外國資產總額的一％）用於國防，讓年度國防開支達到四○○億美元（約占GDP的五％），應該可行。台灣政府現在若不動用這筆資金，未來就可能會由中共來決定其用途。

美對台關稅收入 可支付台灣軍購

美國行動方案之二：二○二五年一月廿七日，川普總統威脅對台灣製造的半導體徵收最高達一○○％關稅。台灣有許多人對此感到震驚，因為他們原本以為台灣可被豁免。

台灣要如何從這些和其他關稅中受益？筆者建議，美國應該將對台灣徵收的關稅收入，用於支付台灣無法自行生產的武器採購費用。換言之，採購外國武器的國防預算，將從立法院轉移到美國政府。這將使原本規劃用於台灣對外軍購的資金，能夠轉而用於延長訓練並擴編軍隊人力，尤其是後備部隊。

大多數台灣人和美國人可能不知道，台灣的一六六萬名後備軍人中，只有七％在完成義務役期後接受過任何形式的訓練。目前，每兩年只有五萬名後備軍人接受為期一週的召集訓練，另有八千人每年接受兩週的集訓。換句話說，每兩年僅十一．六萬名後備軍人接受訓練，全台仍有一五○萬名後備軍人沒有機會受訓！而且，對於應對中國的威脅而言，目前的訓練時間根本無法有效備戰。

台後備軍人培訓規模 須大幅提高

台灣必須大幅提高後備軍人的培訓規模，並將訓練時間增加到每年至少卅天（而非每兩年一次）。中華民國國軍應該將強化後備軍人的訓練，列為當前的首要任務。

相較之下，以色列國防軍（IDF）自二○二五年起，每年將召集四十六萬五千名後備軍人，從事至少四十二天的戰鬥勤務。以色列人口（約九○○萬）還不到台灣人口（約二三○○萬）的一半。然而，以色列這種小國每年召集的後備軍人，幾乎是台灣的四倍，而且訓練時間更長達四十二天。因此，台灣應該每年召集至少一○○萬名後備軍人，並將訓練時間延長為兩週以上。

此外，美國的七十三萬八千名後備軍人與國民兵（National Guard）成員，每年都必須服役至少卅八天（每月一個週末，以及全年兩週的回營集訓）。

過去，台灣的役男必須服兵役兩到三年，視其所屬軍種而異。現在，台灣的義務役役期已縮短為一年。其他民主國家的役期普遍較長，例如南韓（十八到廿一個月）、新加坡（廿二到廿四個月）、以色列（男性為卅六個月，女性則為廿四個月）。立法院應該將台灣的義務役役期恢復為至少兩年。一旦延長服役時間，受過訓練且完成戰備的有效兵力也將增加。每年約有十萬名役男符合入伍條件，這意味著將有廿萬名受過訓練的人力，可以立即動員支援現役部隊。

不過，台灣還需要解決另外一個問題。新實施的一年期義務役，容許太多得以豁免的例外。二○二四年，符合中華民國國軍徵兵條件的十萬七七一三名役男中，實際入伍比例偏低。外部觀察家可能會認為，台灣的免役與延役條件過於寬鬆，導致常備兵徵集嚴重不足，後備軍人也缺乏戰鬥準備。這意味著台灣現役部隊僅有十八萬八千名志願役官兵，在戰爭爆發時必須獨自面對解放軍的全面攻勢。

挑戰之二：中共有自己的入侵台灣時間表。台灣和美國需要改變其應變對策，迫使中共重新評估並延遲其攻台行動。

美國會修《作戰授權法》 適用台灣

美國行動方案之三：一九五五年，美國國會通過《福爾摩沙決議案》（Formosa Joint Resolution），授權艾森豪總統動用美國武裝部隊保護福爾摩沙（台灣）、澎湖群島，及該地區相關陣地和領土的安全。這項決議案的性質，與二○○一年國會通過《作戰授權法》（AUMF），授權布希總統發動全球反恐戰爭類似。

如果美國國會更新《作戰授權法》使其適用於台灣，川普總統將擁有更大的行動自由，來應對中共的侵略並強化嚇阻。此外，《戰爭權力法》（War Powers Act）規定，川普總統若計畫在「第一島鏈」及其周邊地區部署軍隊，必須在四十八小時內通知國會，以確保美國能夠主動保護台灣、美國盟友（日本、菲律賓、南韓等國）以及關鍵戰略利益。

共同防禦條約 台美應該重新締結

美國行動方案之四：台灣和美國應該重新締結《共同防禦條約》（MDT）。該條約可以是雙邊性質，或發展為多邊協定，納入南韓、日本、台灣、菲律賓及其他國家。這將重現一九五四年時任美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）提出的「東北亞公約組織」（NEATO），再加上菲律賓成為「NEATO+1」。目前，東北亞公約組織已透過美日韓三邊安全協議（US-Japan-ROK Trilateral Security Pact）初具雛形。

美國行動方案之五：有三種可能的選項，可以讓台灣成為美國領地，例如非合併領地（如關島）、非合併且未通過組織法領地（如美屬薩摩亞），以及合併但未通過組織法的領地（如帕邁拉環礁）。然而，最理想的選擇是與美國簽署《自由加盟協約》（CFA），即類似馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉的「自由聯繫邦」（FAS）模式。這些「自由聯繫邦」是主權獨立的聯合國會員，並與美國協商締結雙邊《自由加盟協約》。根據協約，美國擁有負責「自由聯繫邦」防禦與安全事務的權限。

台灣成為美國領地 甚至納為一州

美國行動方案之六：美國可以將台灣納為一州。這項提案並非天方夜譚。早在一八五○年代，美國派駐福爾摩沙領事館的兩名外交官，就曾提出這項政策。

總而言之，美國與台灣應該更深入地探索所有行動方案，以及其他可能的選項，以阻斷中共未來併吞台灣的企圖。其中，美國行動方案二、三、四（關稅、台灣《作戰授權法》及《共同防禦條約》）最有可能成功，因為這些方案可能在較短時間內實現，而且當前美國政壇不分朝野一致力挺台灣。其他選項則因內部政治因素（如民進黨行動方案一），或是因為所需時間過長（如方案五和六），而較不可能推動。希望美國與台灣都能把握機會，阻止中共的紅色恐怖。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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