自由廣場》令黃埔敗類羞愧的女蛟龍

◎ 鄧鴻源

海軍水下作業大隊「水械專長班一一五期」廿六日舉辦結訓典禮，全體學員歷經十三周嚴訓，在結訓日下潛徒手取得「金龍徽章」，完成最終任務。值得一提的是，該期班隊的卓佳玟下士是完訓的唯一女學員，也是該班近五年來第二位女成員，她在典禮上由「前輩」任婕中士授釘金龍徽章，薪火相傳，巾幗猶勝鬚眉。

這兩位女蛟龍不讓以色列女兵專美於前，她們用意志力度過重重考驗，讓媚中舔共的那些黃埔敗類男人羞愧，那些黃埔敗類老愛嘲笑台灣兵是草莓兵，不堪一擊，但卓佳玟證明他們錯了。

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那幫黃埔敗類也說，他們不為台獨而戰，真好笑，台灣早就獨立了，誰稀罕敗類參戰？他們充其量就是米蟲，以前當獨裁者老蔣的應聲蟲，口口聲聲為消滅共匪而戰，如今老蔣人走茶涼，敗類改奉共產黨當老大。

民進黨執政以來，無論是扁、英、賴，從來沒有要反攻大陸、消滅共匪，但共匪反倒咄咄逼人，每天對中華民國台灣文攻武嚇，要台灣人民下跪投降，民進黨政府沒有投降，這些黃埔敗類卻先投降，跑去中國輸誠！

台灣的海龍蛙兵是特戰精銳，渾身是膽，男女皆然，誰敢侵略台灣，他們和全體國軍官兵會讓侵略者付出慘痛代價，台灣兵不是弱者，會為家人、家園及國家生存而戰，絕不像那幫孬種的黃埔敗類，毫無軍人武德，背叛國家，惡奴欺主。

（作者是大學教授）

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