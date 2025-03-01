自由廣場》從心理學分析 川普總統的「雙重束縛」策略

◎ 陳喬琪

在美國川普總統的主導下，烏俄停戰的協議有了進展。但之前美國在聯合國大會上與俄羅斯投下相同反對票，拒絕譴責俄國侵略烏克蘭，則令人震驚！

川普總統兩次當總統，都對傳統的共產獨裁國家和顏悅色，常說某某人是我的好朋友或好兄弟，譬如他說北韓領導人金正恩很聰明，最近更強調和中國國家主席習近平關係很好，都令人困惑。相反的，他對傳統友好的國家則是疾言厲色，譬如威脅要將加拿大納為美國的第五十一州。

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川普總統另一手策略是關稅，他說他喜歡關稅。他在第一任總統就對中國實施高關稅策略，在稱兄道弟的氣氛下，最近又對中國所有進口產品加徵十%額外關稅。川普這次上任首日就簽署一份貿易備忘錄，指示幕僚研究中國的許多貿易措施，例如撤銷美國在中國加入世界貿易組織之前給予中國的永久正常貿易關係。

這種讓對手感受到互為矛盾的動作，在人際互動關係重複出現的現象，在心理學稱為「雙重束縛」（double bind）。也就是說，一面和顏悅色的向對方表達正向情緒，並鼓勵對方對話，但對方回應後，卻又疾言厲色的責罵對方不真誠、欺騙、不遵守規定。重複曝露在如此訊息一段時日，會讓對手的思緒與情緒出現混亂的狀態。

川普總統對不同地緣關係，採取不同策略，可以預測未來國際局勢將產生的不同變化。譬如，川普認為歐盟利用美國太久了。對於烏克蘭與歐盟的放手策略，或許會讓自由民主的歐盟更加團結，以對抗邪惡勢力。歷史上兩次世界戰火都是從歐洲大陸點燃，歐盟國家若能自立自強，想出讓歐盟各國維持安全安定的策略，或許可讓世界和平露出曙光。

至於在東亞，川普的「雙重束縛」策略，將使對手無計可施，甚至從內部產生困擾。樂觀一點的話，內部或許會產生良性的變革。比起尼克森總統時代，只想用金錢手段改變共產獨裁制度的手段，川普的特殊模式或許會產生不同的變化。

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

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