晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》評衛福部及健保署的三項醫療改革

2025/03/01 05:30

◎ 盧俊瑋

針對台灣醫療體系面臨的急診壅塞問題，政府提出三項政策：撥款卅億元提升急診給付標準、建立「民眾版就醫指引」、「靈活調度病房與護理人力」以應對醫療人力短缺。但急診撥款卅億若是來自健保總額體制內部調整，而非額外補助，只會是「挖東牆補西牆」，在健保總額不變之下，提高急診給付同時會壓縮其他科別的資源，最終受害的仍是醫病雙方。

台灣醫護人員長期處於低薪高工時、高壓高風險的環境，薪資成長跟不上通膨，工作量卻持續增加。若真想解決急診壅塞，應正視醫護人力不足問題，虛構財務調整只能掩蓋問題。

面對醫護人力短缺問題，需要的是增加人力、改善待遇，但政府卻以「靈活調度病房與護理師」回應，事實上，人力早已被調度到極限，所謂「靈活調度」只是壓榨第一線醫護，讓超時工作的護理人員負擔更重，甚至影響醫療品質與病患安全。

因護理人力不足而導致許多醫院的病房關閉、急診壅塞，就算政府加快病床調度，但缺乏護理人員，病床再多也無法開放。政府必須提升護理人員待遇、減輕工作負擔，單靠人力調度無法解決問題。

政府欲透過「民眾版就醫指引」引導患者適當就醫，以減輕醫學中心負擔，但分級醫療的核心並非民眾不理解，而是缺乏有效的誘因與約束。許多民眾直奔大醫院，若只靠宣導，而無實質限制，則形同虛設。解決方案應是調整健保支付機制，對未經轉診即赴醫學中心門診或急診的患者提高部分負擔，甚至直接限制輕症患者進入醫學中心，才能落實分級醫療。

此外，台灣醫療體系的最大問題之一，就是健保總額制度使醫院的收入受限於政府分配預算，而非市場供需。在總額不變之下，醫院只能透過增加服務量以維持收益，導致醫護人員工作負擔加劇。當醫療人力被壓榨，許多醫護人員選擇轉往自費醫療，甚至離開台灣，造成更嚴重的人力荒。

政府必須逐步終結健保總額制度，改採彈性支付機制，允許醫療機構在健保支付外提供合理範圍內的自費服務，確保醫療資源永續發展。

台灣醫療環境的惡化，應從提高醫護待遇、強化基層醫療、調整健保支付制度入手。若不改變制度，台灣的醫療困境只會加劇，人員流失、人力不足問題將持續惡化，讓醫療體系陷入更深危機。

（作者是皮膚科助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書