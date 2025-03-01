自由廣場》評衛福部及健保署的三項醫療改革

◎ 盧俊瑋

針對台灣醫療體系面臨的急診壅塞問題，政府提出三項政策：撥款卅億元提升急診給付標準、建立「民眾版就醫指引」、「靈活調度病房與護理人力」以應對醫療人力短缺。但急診撥款卅億若是來自健保總額體制內部調整，而非額外補助，只會是「挖東牆補西牆」，在健保總額不變之下，提高急診給付同時會壓縮其他科別的資源，最終受害的仍是醫病雙方。

台灣醫護人員長期處於低薪高工時、高壓高風險的環境，薪資成長跟不上通膨，工作量卻持續增加。若真想解決急診壅塞，應正視醫護人力不足問題，虛構財務調整只能掩蓋問題。

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面對醫護人力短缺問題，需要的是增加人力、改善待遇，但政府卻以「靈活調度病房與護理師」回應，事實上，人力早已被調度到極限，所謂「靈活調度」只是壓榨第一線醫護，讓超時工作的護理人員負擔更重，甚至影響醫療品質與病患安全。

因護理人力不足而導致許多醫院的病房關閉、急診壅塞，就算政府加快病床調度，但缺乏護理人員，病床再多也無法開放。政府必須提升護理人員待遇、減輕工作負擔，單靠人力調度無法解決問題。

政府欲透過「民眾版就醫指引」引導患者適當就醫，以減輕醫學中心負擔，但分級醫療的核心並非民眾不理解，而是缺乏有效的誘因與約束。許多民眾直奔大醫院，若只靠宣導，而無實質限制，則形同虛設。解決方案應是調整健保支付機制，對未經轉診即赴醫學中心門診或急診的患者提高部分負擔，甚至直接限制輕症患者進入醫學中心，才能落實分級醫療。

此外，台灣醫療體系的最大問題之一，就是健保總額制度使醫院的收入受限於政府分配預算，而非市場供需。在總額不變之下，醫院只能透過增加服務量以維持收益，導致醫護人員工作負擔加劇。當醫療人力被壓榨，許多醫護人員選擇轉往自費醫療，甚至離開台灣，造成更嚴重的人力荒。

政府必須逐步終結健保總額制度，改採彈性支付機制，允許醫療機構在健保支付外提供合理範圍內的自費服務，確保醫療資源永續發展。

台灣醫療環境的惡化，應從提高醫護待遇、強化基層醫療、調整健保支付制度入手。若不改變制度，台灣的醫療困境只會加劇，人員流失、人力不足問題將持續惡化，讓醫療體系陷入更深危機。

（作者是皮膚科助理教授）

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