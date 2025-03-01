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自由廣場》從余正煌談起 藍營政治抹黑史斑斑可考

2025/03/01 05:30

◎ 張國財

隨著新竹市調查站調查官余正煌捲入吸金案的新聞曝光（余嫌已承認有進入系統查詢個資情事），在二○二二年九合一選舉期間投下震撼彈的「林智堅碩士論文抄襲（余正煌）案」的背後真相，又在網路掀起熱議。該抄襲案後續出現的盪漾餘波是：擅自私用個人職權調查他人個資隱私的余正煌，其品德禁不禁得起檢驗？而強勢主導台大學倫案，硬將林智堅撤銷碩士學位的台大社科院院長蘇宏達，二三年底在社科院院務會議尋求連任院長時，竟創下該院首度有院長連任失敗的先例，這又諭示了什麼？

藍營以政治抹黑台灣學術本土人士，歷史一再重演，譬如二○○五年的「南科減震案」，特偵組檢察官朱朝亮指揮之下，將前國科會副主委謝清志博士，以圖利與洩密罪等罪起訴。經歷六十天關押、多年纏訟，直到二○一一年七月才獲判無罪定讞。但謝清志蒙受的冤屈、受損的名譽，傷害已無法彌補！

再如二○一二年總統選舉期間爆發的宇昌案，民進黨候選人蔡英文，遭中國國民黨質疑她任行政院副院長時，濫用權力圖利特定人士、貪污協助並核准宇昌生技公司設立。事實的演變是：二○一二年八月十四日，特偵組以查無不法簽結此案。而時任財政部長的劉憶如，則因涉嫌持用將八月塗改成三月的公文詰問蔡英文，而於二○一五年遭判應賠償蔡英文兩百萬元。然而，總統選戰早已落幕，中國國民黨的泥巴抹黑戰已得逞！

還有，二○一六年三月，國際化學界重量級學者、中研院院長翁啟惠，遭控涉嫌浩鼎內線交易及收賄罪；有媒體還煞有其事，把為女兒賣出十張浩鼎股票（持有一九三三張）的翁啟惠形容成「炒作股票」，賣十張股票也叫炒作，未免太扯了吧？最終，浩鼎案的內線交易案、貪污收賄罪，全都判決無罪確定。

藍營最惡毒的抹黑，是在武漢肺炎疫苗一劑難求之際，不顧國人健康，「為反對而反對」，而將國產高端疫苗打成「謀財害命」，泡製國人應該「拒絕施打」的氛圍。天可憐見，二○二三年八月，世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，狠狠打臉藍營的「高端疫苗害命」說！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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