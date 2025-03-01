自由廣場》不能再有下個「被出賣的台灣」

◎ 古志誠

總統賴清德上任後，昨天首次出席在二二八國家紀念館舉行的二二八事件七十八週年中樞紀念儀式。賴表示，要代表國家再次道歉，並定調二二八的發生並非族群衝突，是獨裁者蔣介石為確保統治犯下滔天罪刑。這真是何其不容易。也令人想起已故李登輝前總統，在二二八紀念碑落成，李以元首身份代表政府向受難者家屬道歉。

二二八事發當年的美國駐台北副領事葛超智（George H. Kerr），在一九六五年將他於二二八事件期間的屠殺見聞，包含對美國台灣政策看法，用英文撰寫成「Formosa Betrayed」一書，譯為《被出賣的台灣》。可悲的是，國民黨徒眾居然還在抹黑此書。

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我們國家的轉型正義需要加快，二二八受難家屬多次表達「正式的文件都沒有寫到元凶或他的共犯，應把這些都列入我們台灣的國史。」《政治檔案條例》對國史館也應有賦予「法定」職權。日本殖民政府花四十二年才讓台灣人改說日語，國民黨政府接收台灣一年後，禁止台灣人熟習的日語，下令全面改為「國語」，只花了一年就完工，統治壓力程度不言而喻。

號稱民主自由的中華民國，在台灣實施長達卅八年的戒嚴統治，二二八的數十萬冤魂及其家屬，也至盼不要再有下個「被出賣的台灣」。在二二八這一天，藍營發動的罷免，有九件立委罷免案未達提議門檻，慘遭選民打臉，國民黨在國會惡意空轉台灣，還要出賣台灣民主到何時？還睜眼說瞎話罵Team Taiwan是詐騙集團，還用國民黨那套肅殺台灣人及其菁英，豈有天良！

（作者是太陽花學參與者 新北市民）

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