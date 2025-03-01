自由廣場》蔣介石是血債元兇 賴清德228致詞揭示的真相

◎ 沈建德

賴清德總統昨天出席二二八事件紀念儀式，針對事發原因，賴指出中華民國的軍隊在台灣偷、搶、破壞，惹得天怒人怨，蔣介石為了確保他能來台灣統治，因而犯下滔天罪行。事實上，賴說的最後這一點才是真正主因。

因為一九四七年三月三日早上，有八百○七位台灣人向台北的美國領事館請願，要求切斷台灣和中國的政治、經濟關係，由聯合國託管後獨立，這完全符合一九四五年六月二十六通過的聯合國憲章第 戚戚條和第七十六條的規定：自敵國分離的領土應由聯合國託管，託管目的在使之獨立。且殖民地託管、獨立是一九四五年聯合國制憲時，由顧維鈞實際領導的中國代表團所堅持，且中國代表團中包括了中共的董必武，表示國共皆贊成台灣託管獨立。

請繼續往下閱讀...

台灣人的這項請願，當天電傳美國南京大使館。當時的台北美國副領事葛超智（George Kerr）事後發現，美國南京大使館有一個中國籍祕書，可能私通蔣介石，三月三日的請願書內容，可能當天就落到蔣介石手裏，如此一來，原本稱「無精兵可派，甚為可慮，善後方案，尚未決定，現時唯有懷柔」的蔣介石動了殺機，三月五日就派軍入台，而請願的人也全都失蹤。此因中華民國對台並無主權，蔣賊心知肚明。

今天賴清德也很坦白，他說「有主權才有國家」，又言「中國並沒有放棄武力併吞台灣，台灣主權最大的威脅是來自中國」。從一九四五年到現在，中華民國這四個字還在聯合國，國人應該知道，它對台灣並無主權。

（作者為前中興大學企管系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法