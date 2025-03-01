晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》蔣介石是血債元兇 賴清德228致詞揭示的真相

2025/03/01 05:30

◎ 沈建德

賴清德總統昨天出席二二八事件紀念儀式，針對事發原因，賴指出中華民國的軍隊在台灣偷、搶、破壞，惹得天怒人怨，蔣介石為了確保他能來台灣統治，因而犯下滔天罪行。事實上，賴說的最後這一點才是真正主因。

因為一九四七年三月三日早上，有八百○七位台灣人向台北的美國領事館請願，要求切斷台灣和中國的政治、經濟關係，由聯合國託管後獨立，這完全符合一九四五年六月二十六通過的聯合國憲章第 戚戚條和第七十六條的規定：自敵國分離的領土應由聯合國託管，託管目的在使之獨立。且殖民地託管、獨立是一九四五年聯合國制憲時，由顧維鈞實際領導的中國代表團所堅持，且中國代表團中包括了中共的董必武，表示國共皆贊成台灣託管獨立。

台灣人的這項請願，當天電傳美國南京大使館。當時的台北美國副領事葛超智（George Kerr）事後發現，美國南京大使館有一個中國籍祕書，可能私通蔣介石，三月三日的請願書內容，可能當天就落到蔣介石手裏，如此一來，原本稱「無精兵可派，甚為可慮，善後方案，尚未決定，現時唯有懷柔」的蔣介石動了殺機，三月五日就派軍入台，而請願的人也全都失蹤。此因中華民國對台並無主權，蔣賊心知肚明。

今天賴清德也很坦白，他說「有主權才有國家」，又言「中國並沒有放棄武力併吞台灣，台灣主權最大的威脅是來自中國」。從一九四五年到現在，中華民國這四個字還在聯合國，國人應該知道，它對台灣並無主權。

（作者為前中興大學企管系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書