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社論》國安法制改革刻不容緩

2025/02/28 05:30

共諜案無罪宣判再度惹議。被依國安法等罪起訴的海軍退役少將等四人，被控帶團前往中國接受招待，替中共發展組織、與統戰人員接觸，高等法院高雄分院卻認為檢方「無法舉證資金來自國台辦」、「無法證明發展組織」，四人在本週一均判無罪。檢方不服，將提上訴。學界則質疑，幫中國做到這種地步，法官居然全部判無罪，等於變相鼓勵，會有愈來愈多退將幫中共做事。檢察總長邢泰釗曾表示，檢調投入大量人力、物力偵辦國安案件，但判決刑度偏低，嚇阻作用有限。顯然情重法輕。現在情況更離譜，法官心證判無罪，嚴重打擊第一線檢警調士氣，司法若無捍衛國安，恐使國人失去信心。

不僅如此，去年一月台灣舉行總統及立委選舉，投票前夕，中共大量招攬台灣基層組織前往中國旅遊、落地招待，灌輸投給「特定對象與政黨」。中國介選情況嚴重，但對於被依反滲透法等罪起訴的主其事者，部分案件判無罪。有承審法官認為，選前接受中國招待，時機雖敏感，但「無法證明有期約賄選之意」。然而，這類介選案件共通特點，即偵辦有極高難度，人流與金流等事證，如接受招待經費是否來自中共黨政部門，證據往往掌握在對岸。中共既然想方設法滲入台灣，必然會以迂迴等隱蔽方式處理。尤其，利用金融科技或地下匯兌，追蹤金流難度提高；中共在籠絡收買時，常是單線作業，要證明發展「組織」，亦屬困難。法官判案時若只接受直接證據，無視客觀證據與主觀犯意，甚至未見兩岸之間敵暗我明的滲透本質。隨著中共加大統戰，問題勢必更為嚴峻。

中共謀台不是始自今日。然而，過去馬政府對中國門戶完全洞開，使得中共得以在台發展勢力。蔡政府雖陸續通過反滲透法，以及修改兩岸條例、國家安全法等法，藉由提高刑度與明確犯罪態樣，強化民主防衛機制。但收效還不夠明顯。一來中共發展共諜與策應力量，愈來愈無孔不入；即便案件起訴，部分法官的判案，未能符合社會期待的嚇阻效果。面對國安課題，賴清德十四日於國安高層會議裁示未來優先工作，提出「持續推動國安法制改革」，昨也指示國安局及情報單位堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」協力偵處共諜案。至於後續各項工作的盤點，包括立委與法界進一步建議，法官等司法體系人員應強化國安專門人力的訓練，並設國安專業法庭，負責審理相關案件，避免再有離譜判決，造成更大國安缺口。

持續國安法制改革，另外還需修法推行。然而，國會朝小野大的政治結構，恐是未來落實過程的最大阻力。相較執政黨期望強化管轄密度及提高違法行為罰則，最大阻絕境外勢力干預台灣等情事，在野立委卻反向而行，主張修法放寬赴中參與政治活動，推動於境外不在籍投票等，相關法案外界質疑傷害台灣主權、威脅國家安全與公共利益。甚至，當現行法令對公務人員赴中做出規範與限制，在野立委仍拒絕同等標準，不斷地封殺民進黨立委提出立委赴中納管的兩岸條例修法。更可議的是，國民黨團領導幹部，公然率領三分之一黨籍立委前去中國，面見對台統戰高官。黨團幹部還被揭露數度在立院朝野攻防的敏感時刻前往中港，在這其中，有無特殊任務？有無裡應外合？我們社會均被蒙在鼓裡。立法者寬以待己，還帶頭弱化國安，這是最糟糕示範。

藍白兩黨在上月狂刪今年度中央政府總預算，對國家安全至為關鍵的國防預算，同樣受到嚴重波及，光被凍結的預算金額就高達九百億元。朝野在國安議題上出現南轅北轍，只會讓中共更容易乘隙而入。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾前天說，台灣須更積極提升自衛能力。當台灣釋出減軍費的訊息，或內部出現相關辯論時，這是「釋出錯誤訊息」，台灣內部不能對國安重要性產生分歧。美國政界挺台人士發出警訊，說明藍白這一年掀起的國會亂象，砍預算、擋修法，已帶給國家負面形象。中國野心日熾，灰帶衝突頻頻，還無預警直接在台灣外海劃設射擊操演區，擴大挑釁。賴總統已經宣示增加國防預算達到GDP三％以上的目標，國安法制改革也刻不容緩，這需要朝野加快腳步合力進行。在與時間賽跑過程，若有扯後腿的行徑，既與民主台灣為敵，亦不見容國際友盟。

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