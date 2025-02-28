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自由廣場》國安不存 司法焉附？／從無罪判決看法官國安意識

2025/02/28 05:30

◎ 趙萃文

海軍退役少將孫××、作家祝××等四人涉共諜案，檢方依發展組織罪和違反反滲透法等罪起訴，高等法院高雄分院二月廿四日以無法證明資金來自國台辦，及查無為對岸吸收等證據，判決孫等人全部無罪。

刑罰的實效性，取決於法官能夠更具效率地適用刑罰規定，並把裁判結果傳遞訊息給社會大眾周知；惟令人質疑的是，當前的刑罰是否真能強化國人的國安意識，從而降低國安案件的犯罪率？似乎渺不可期。

相對於立法者就國安法、國密法、選罷法和反滲透法等國安犯罪，向國人（潛在的犯罪者）傳遞的禁止行為與威嚇或警告訊息，所預設的效率期待，國安犯罪卻令國人有眼高手低、執法不力的感歎。更且，透由刑罰以強化國安意識，並讓刑罰轉變一套忠誠教育的手段，藉此讓國安刑罰發揮積極預防的效果，恐是奢想。

我們不能說是法官恣意，但「裁判變得十分隨機」卻是事例昭彰。對國家忠誠，是強烈的倫理及德行要求，屬個人的內在信仰和自律，是倫理性的責任感，讓我們自己和全體國人都備感安心，也就是良知價值。

國安犯罪對國家的生存發展深具危害性，誠如論者所言，法官欠缺國安意識，「無罪判決」嚴重打擊第一線檢警調的士氣，應向社會及人民交代云云。平允而論，處此時空，法官尚且欠缺國安意識，遑論一般國人。如是判決，既無法促使社會大眾對於國安犯罪的定義、範圍及刑事制裁，建立穩定且有效的理解，又焉能產生法教的效益！

軍人保國衛民，隨時待命、緊急應處；唯有將國家存亡大義入其心、堅其志，才能發揮戰力。「職責」代表軍人對自身的認同與執著，不慕榮利、真誠為國家貢獻心力，自是官兵應效法與維繫之精神；此一信念與堅持，如日月長昭，藉由軍人個人的自律，而維繫國人對整體軍隊的信賴感。

承平已久的台灣社會，公部門及公民都須具備因應國安環境變化的防衛韌性，及願為國家付出的認知；若缺乏願力，意志不堅，失職失格，輕者臨敵怯戰，重則淪為共諜。

對國家忠誠不僅是軍人榮譽，亦是國人共同榮譽。人們的行為制約，既來自法律的規制，亦來自價值的信守；若國人都能有如此觀念與作為，具備「全人格」的社會信賴，遵守律條、奉行專業、為所當為，顯現高潔的人格特質，國安犯罪自然可減少至最低限度，甚而消弭於無形。

（作者是大學助理教授、輔大法學博士）

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