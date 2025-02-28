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自由廣場》以台灣為核心的美中持久戰

2025/02/28 05:30

◎ 廖明輝

美中緊張態勢持續升溫，台灣問題是潛在衝突核心。美國智庫蘭德公司發表《思考與中國的持久戰爭》，解析美中戰爭可能呈現多種樣貌，設想從代理人戰爭到直接衝突的九種可能戰爭場景，其中兩種與台灣直接相關。

場景一「全球（非核）飛彈對決」，中國試圖封鎖台灣，擬發動兩棲登陸戰。在美國介入後，戰爭陷入僵局，雙方損失慘重，無法透過傳統軍事手段分出勝負。川普對中國本土發動象徵性攻擊，以示決心，中國則對美國本土做出類似回應。因雙方都缺乏足夠傳統戰力來徹底擊敗對手，戰爭轉向意志較量，利用飛彈互轟對方基礎設施與文化地標以施壓。雖不涉及核武，卻是經濟與心理的長期消耗戰。台灣面臨極大壓力，國內基礎設施因飛彈襲擊而受損，長期戰爭對能源與物資供應構成挑戰。因此，台灣必須強化反飛彈防禦系統，提高戰時補給的自主能力，並在長期消耗戰中確保盟國繼續支持。

場景二「雙重封鎖與台北空運」，中國從空中與海上實施封鎖，欲逼台灣接受「被統一」。美國大規模空運補給台灣，規模甚於一九四八年柏林空運，且聯合盟國施壓中國，試圖封鎖南海石油運輸，削弱中國的經濟與軍事能力。這種低強度但高消耗持久戰，考驗軍事能力及各方經濟韌性與戰略耐心。台灣的生存關鍵不僅在於軍事防禦，更在於長期資源供應與民間社會應變能力。一旦戰爭拖延，無論軍力消耗或經濟壓力，都可能改變台海乃至全球戰略格局。台灣須強化自身戰時補給能力，確保自身供應鏈韌性以應對長期封鎖。

蘭德報告指出，傳統上，美國往往假設戰爭應迅速結束，但新興戰略環境與技術變革可能導致戰爭大幅延長。無論在傳統軍事能力、經濟競爭或戰略耐心，美中雙方都無絕對優勢，戰爭可能演變為長期僵持。在台灣問題上，美中都無法在短期取得決定性勝利，衝突的持久性可能遠超乎預期。且戰爭初期的決策將對後續發展產生深遠影響，無論是中國選擇封鎖、美國決定提供補給，或雙方發動象徵性攻擊，都可能使戰爭演變為數年甚至數十年的持續對抗。

技術發展也改變戰爭形態，人工智慧、無人機戰術、網路戰等新興科技應用，使未來戰爭大不相同。新科技不僅提高戰爭的持久性，也讓衝突變得更難以預測。台灣須在此背景下做好準備，確保自身防禦體系能適應現代戰爭挑戰，並透過與盟國合作與技術創新，在未來可能發生的美中持久戰，維持戰略韌性。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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