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自由廣場》喚醒台灣魂 防重蹈悲劇

2025/02/28 05:30

◎ 林瑞霞

昨天上午參加嘉義市政府舉辦的二二八事件七十八週年追思，參加社群很固定，人數愈來愈少，年年行禮如儀，千篇一律「悲劇不要再發生」，追思台灣魂豈能如此有體無魂，流於形式？

二二八台灣人犧牲慘烈，是因渾然不知中國人擅玩欺詐的兩手策略。陳儀表面假裝答應「處委會」提出的民主改革要求，暗地卻於三月五日向南京政府發出電報，誣指台灣叛亂，請求中央派兵。三月八日，廿一師登陸基隆即展開全台殺戮，處委會的許多台灣仕紳首當其衝！

更由於中國欠缺文明人權法治，台灣仕紳未經審判就慘遭槍決，以嘉義市為例：擔任水上機場的和平使者參議員潘木枝、畫家陳澄波⋯都含冤而死！

「以史為鏡可知興替」，今天中國一手「祖國～兩岸一家親」，另一手「戰機天天武嚇，文攻日日威脅」，藉由二二八事件為歷史殷鑑，洞悉中國的兩手策略，認清中國毫無文明人權法治，跳脫「祖國」的盲目迷思，防範台灣二度發生二二八屠殺悲劇，這才是追思二二八的時代意義。

我們要反思：政府公開追思二二八，但學校教育卻還在迴避二二八的轉型正義議題，以名校嘉中與雄中為例，二二八當年，他們的學長都出任民軍總指揮，但雄中早已公開追思廿多年，嘉中遲至去年才在朝會舉行全校默哀，視為創舉，媒體報導，好不容易有所突破，聽說受到批評壓力，今年又不辦了，悲哉。

再舉一例，筆者三年前整理出版《陳慶元校長家族的二二八》，陳校長是嘉義國中光復後的第一任校長，他的六個兒子在二二八事件中冤死三個！我透過市議員盼市長黃敏惠責成教育處，將此事納入一○八課綱鄉土歷史教材，未果。昨天再度當場向市長陳情，得到的回應是「我們每年已經在這裡辦追思了！」但體制外不到一○○人的「活動」，又如何喚出全民的思辨覺醒？

（作者是嘉義市桃山人文舘舘長）

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