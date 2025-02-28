自由廣場》維護民主自由法治人權的生活方式 拒絕比二二八更慘的中共犯台

◎ 莊勝榮

年輕一輩的台灣人，許多人不知道二二八的歷史，只知道這天是放假。政府每年在二二八紀念日舉辦追思或紀念活動，應該把二二八定位為「外來政權屠殺日」，讓更多人更易了解其內涵，不必翻閱歷史，一目了然。

然而比二二八更危險的事，是中共武力犯台。最近幾天，中共在高雄外海搞實彈射擊，就是另一種形式的武力恐嚇犯台。台灣若是美國，早把它打下來了，哪還讓它在耀武揚威。回過頭來講，在中國旁邊的若是美國，中共也不敢觸虎鬚，這就是國際現實：「欺善怕惡，欺小怕大。」我們必須認清現實，防範未然。

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列寧在十月革命後，建立俄羅斯蘇維埃社會主義共和國，其後便處心積慮，對中國輸入共產制度。當時的孫文需要他們的政治訓練軍事及財務外援，對內要斬除軍閥勢力，在鮑羅廷帶來大批軍用物資及兩百萬墨西哥圓的俄援。孫中山於一九二三年同意「聯俄容共」，即聯合蘇聯，容許共產黨以個人身分參加國民黨，導致中國共產黨員滲透，如毛澤東、周恩來加入國民黨，共產黨便發展迅速，逐漸控制國民黨重要職務，如組織部、宣傳部，其後引發「寧漢分裂」。但早在一九二一年中國共產黨在蘇聯扶植下，在上海成立，蘇聯藉口幫助孫文，以「聯俄容共」為手段，卻坐大了中國共產黨。蔣介石清黨，共產黨轉入農村山區，卻繼續擴大勢力。在國共內戰，用二萬部隊打敗國民黨二、三○○萬部隊，難怪蔣氏父子到死都不甘心。此一歷史，國人更應了解，因俄共與中共乃一脈相傳。

現在的國民黨對中共武力犯台無感，共軍刀刃相向，藍營反而親共投共，因為他們早年是同掛的，有相同基因，天性改不了，積惡難改。

台灣必須實施「認識共產黨」的教育，聰明如孫中山者都會被蘇聯所騙，遑論一般人了。最了解共產黨本質的蔣經國，生前諄諄告誡國人「共產黨的話不可相信」，中共的專長就是挑撥、離間、分化、製造矛盾，如今加上網路戰、科技戰、心理戰、法律戰、宣傳戰、恐嚇戰、軍事戰。我們必須有堅固的心防、民防及國防，才能防止比二二八更慘的戰爭發生。

（作者是律師、第三屆國大代表）

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