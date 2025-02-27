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社論》從二二八到「留島不留人」

2025/02/27 05:30

二二八事件七十八週年前夕，賴清德總統接見海外二二八遺屬表示：政府將持續堅定的團結國家、守護國人安全，絕不讓類似事件再次發生，而若要確保類似事情不再發生，首先就是要捍衛台灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有二三○○萬人可以決定，由台灣人做自己的主人。另，七十多個民團舉辦「二二八紀念行動」大遊行。陳永興醫師指出：二二八不是過去式，而是現在進行式，也可能是將來式。他提醒：中國共產黨比中國國民黨更加獨裁專制，意圖以武力併吞台灣，這可能重演二二八悲劇，台灣人民必須嚴肅面對。

二二八，乃是二戰終戰後，蔣介石受盟軍命令來台接受日軍投降，所發生之中國外來勢力屠殺台灣人民。這個悲劇，令原來「歡迎祖國」者徹底認清，台灣人民必須建立自己的國家。二戰終戰前，不少人反對日本殖民統治，卻對中國產生「祖國幻想」，不像有些殖民地的獨立運動成風。而今，民主世界對台灣，凜於專制中國的流氓式主權宣稱，總是以避免刺激北京的姑息態度，不支持台灣獨立，甚而每當北京叫囂其紅線受到挑戰，便或明或暗警示台灣謹守「維持現狀」分寸。於是，台灣「獨立」不准越雷池一步，北京從武力脅迫、統戰攻勢到台灣內應、第五縱隊卻可無所不用其極。長久以往，台灣會不會重蹈覆轍？

如果中國併吞台灣，「重演二二八悲劇」，可能只是起手式而已。一九四七的二二八，不久後蔣氏政權失去中國，台灣成為其最後希望，所以一九四九之後，一面鎮壓台灣政治精英，一面以土地改革收拾民心。基於遏阻共黨勢力，美援、協防穩住台灣，從而蔣氏政權走上經濟發展之路。而將近八十年後，中共追求偉大復興，志在取代美國霸權，果真併吞台灣，絕對不會僅止於「重演二二八悲劇」！一如戰狼外交官盧沙野所言：統一後，我們要進行再教育，唯有對台實施再教育來清除分裂主義思想，才能反映出台灣民眾對兩岸統一的真實意願。至於，台灣可能變成大型再教育營，台灣人民也可能會送往新疆洗腦兼種棉花，台灣則開始洗人口，由「傅崐萁們」和「內地移民」填充台灣。

如果您認為再教育營，乃至送到新疆洗腦兼種棉花，悲劇也就那樣吧。抱歉，中共比你想像的更邪惡。台灣，位於西太平洋第一島鏈要害，乃是中美世紀馬拉松必爭之地。假使落到中國手裡，麥克阿瑟預言便將實現：存於不友好國家之手，敵人平時可作為空軍與潛艇之基地，戰時可衝破日本、沖繩、菲律賓連鎖之藩籬，且使台灣成為一座不沉之航母，使其對美攻擊之能力，增加百分之百。如果您還認為，果真如此倒霉的是美國，那就千錯萬錯了。別忘了，抗美援朝，國民黨降共部隊，被派到韓戰當砲灰。當中國控制台灣，當作攻擊美國的軍事基地，台灣人民尤其年輕人，勢必被徵召送往太平洋充當砲灰。屆時，「要和平、不要戰爭」，「兩岸和平免當兵」，將成後悔莫及的口號。而喊那些口號者，將現出中國代理人的原形，成為台灣的「李家超們」。

香港被國安法，被內地化，被洗人口，民主人士抓的抓、逃的逃，黎智英不准保外就醫，海外香港異議人士被跟蹤，民主黨宣布啟動解散程序。關起門來打狗，國際關切如狗吠火車。此情此景，固令台灣人民對一國兩制倒盡胃口。但，去年大選結果顯示，不少台灣人民對「以台制台」、「無聲奪台」缺乏警覺。藍白主宰立法院，「代表台灣中央政府」，為北京掏空中央、弱化台灣。險象叢生，如果還不足以搖醒台灣人民，本土政權也束手無策，有朝一日，中國「打著民主反民主」，不必出兵便拿下台灣，連想幫忙的民主友國也愛莫能助了。

一九四七的二二八，對當時的台灣是一大悲劇。然而，當年的陳儀，及其背後的蔣氏政權，比起現在的中共政權，簡直就是小巫見大巫。所以，台灣人民千萬別單以民族主義，來想像台灣「被統一」的推背圖，必須從帝國主義的角度來思考「中國為何要佔領台灣」。台灣，一旦淪為中美世紀爭霸戰的最前線，「台灣青年上戰場」為中國吃美國砲彈，才是最恐怖的情節。盛世危言，有人也許認為危言聳聽。但若細聽中國所謂的「留島不留人」，已然隱含了很多台灣人民匪夷所思的夢魘，不是嗎？

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