新聞線上》不讓賴清德有錢買武器

國民黨團總召傅崐萁（左）與民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨的國家認同，早已受到台灣人民的質疑，一年來國民黨在立法院「毀憲亂政」，受到知識界唾棄。其實「錢也會說話」，繼修改財劃法從中央拿走三七五三億元之後，國民黨又喊出普發現金一萬元，要再拿走二三四○億元。先後拿走六千億元，名義上說是照顧地方，還稅於民，卻是掏空中央財政，排擠國防預算，不容台灣人大意。

國民黨立委傅崐萁去年選後就揚言，「讓民進黨找不到人當部會首長」，到底誰當他的後台？啟人疑竇。後來傅崐萁搭上黃國昌，在法律案或預算案的審查過程，把國會行之有年的議事規則和慣例踩在腳下，強行通過國會擴權法案、憲法訴訟法、總預算案等，激怒全國知識界。柯建銘多次提出警訊，直批朱立倫、韓國瑜、傅崐萁、黃國昌為「賣台四人組」，還曾被當成笑話，問說「老柯是不是瘋了」？

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國民黨除了在政治性法案圍剿政府，破壞權力分立的憲政秩序，在預算上也絲毫不客氣。一年多來提出花東交通三法、財劃法、老人福利法等各項「錢坑法案」，韓國瑜、傅崐萁、朱立倫各有說詞。而在民意攔阻過程，許多錢坑法案被擋在半途，但更多提案還在藍委手中。打著爭取地方預算為名，通過財劃法修正案，要求中央多釋出三七五三億元統籌分配稅款，可擦脂抹粉說是為地方添妝，同時討好樁腳，但若進一步解讀，掏空中央財政，不就是削弱賴清德政府的財政支配權，排擠國防支出。

財劃法審議過程破綻百出，金門籍立委陳玉珍一分鐘將修正草案送出委員會，無視中央與地方事權劃分，不管財政情勢與調整機制，未經充分討論，更不顧及財政規劃能力；用大白話說，「把錢從賴清德口袋抽走，就是爽！」如今國民黨又來了，拿著財政部最新的全國稅收統計，說去年政府實徵淨額高出預算數五二八三億元，要還稅於民，普發一萬元，又要拿走二千三百億元，「看你賴清德怎麼辦！」

政府實徵淨額超過預算數，用來增加還本，減少舉債，財政部早已提出數據說明。財政學者也憂慮藍委的作法，無異於舉債用於當今世代消費，債務還本卻由後代子孫承當，這是「跨代際掠奪」。國民黨置若罔聞，還列為優先法案，並舉蘇貞昌的「振興五倍券」方案為例，批評說「蔡英文能賴清德不能」。朱立倫還說，民進黨只想集權又集錢，難道政府超徵的稅收，都要讓民進黨來花才是對的嗎？橫豎一副國民黨才是執政者的模樣。

台灣面對習近平強大軍事壓力的步步進逼，還有川普上任後的詭譎國際局勢，強化國防是台灣對國際展示決心的一種「態度」，強化軍備需要資金，國民黨以普發一萬元「小確幸」的方式麻痺人民，到底是何居心？賴清德近日召開國安會議，提到保衛國家決心將提高國防預算到GDP三％以上。依各項數據推估，需要二千至三千億元。國民黨搶著拿二千億元來普發現金，就是不讓賴清德有錢買武器，台灣人要看清楚！

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