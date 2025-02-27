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自由廣場》打贏罷免聖戰 拒蹈二二八覆轍

2025/02/27 05:30

◎ 朱孟庠

二二八紀念日前夕，血淚斑斑的民主印痕，映照外來政權的殘狠本質。在國會，本土選票有六○九萬，遠高於中國國民黨的五四○萬，卻因票票不等值，離島、原住民被KMT綁住，藍黨才贏了一席，藍白苟合下，囂張跋扈地通過毀憲亂政的法案，在國會肆無忌憚屠殺劫掠民主台灣。

二二八事件後，一九四七年的血腥三月：六日高雄大屠殺、八日基隆大屠殺、圓山學生屠殺……二十日陳儀更頒布了《為實施清鄉告民眾書》，以「整肅惡人」為由，發動清鄉，接續一九四九年五月十九日蔣介石政權宣告戒嚴，至一九八七年七月十五日解嚴，台灣歷經卅八年的白色恐怖。正確來說一九四五年終戰到一九九二年廢除刑法一百條，是長達四十七年的戒嚴專制統治。

廿一世紀台灣的三月，竟又面臨重蹈上世紀悲劇？腥風血雨的族群對立，傅崐萁準備大幹一場，傅在香港大言不慚「我今天來到這裡是代表台灣中央政府」，他要向中國主子證明什麼？一個顛覆國家的法案將上場，KMT要提出《國安戰略法草案》要將國家安全事項從總統移到行政院，改為行政院的應辦事項，往後一切就須向立法院提出報告，須立法院同意，等於把國安轉移到立法院；惡修《戒嚴法》，宣告戒嚴廿四小時內就須由立法院追認，一旦中共起戰，國會不追認，就無法進入緊急狀態、無從逮捕內賊、無力全面應戰。一年來，傅隨組織設局政變，不斷擴權，現竟想奪取總統的國安職權，為中共開後門，由其長臂管轄，台灣公民能不焦慮？

中國國民黨為奪取政權而引中共勢力入台，聯共制獨的卑劣手段，毫不遮掩賣台企圖，面對中共紅統代理人癱瘓政府，罷免是存亡關頭的民主聖戰，當全力奮戰，拒絕重蹈歷史悲劇。

（作者是李登輝基金會 前副秘書長）

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