自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚寫在二二八前夕 是官兵還是強盜？

二二八事件歷史經過四十年禁錮，在台灣民主化之後才能自由討論。但這幾年來有些「黨國史觀者」欲圖翻案，把責任推給「日本陰謀」、「暴民、皇民」。只看到「暴民」，卻看不到暴政。

二二八事件的肇因多端，駐台軍紀敗壞是其一。曾任中國國民黨台灣黨部執委的丘念台（丘逢甲之子）指出「派台政軍良莠不齊，不免有以征服者態度相臨之輩。」；「光復」七個月後，上海《大公報》社論就指出「國軍在台紀律又很差，滋生是非，甚失人望。」；軍中作家張拓蕪更明言「台灣回歸祖國懷抱才兩年不到就發生了二二八事變，老實說與陳儀及其所屬部隊大有關係。」

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國民政府接管台灣後的軍紀敗壞，史料歷歷：

張拓蕪回憶說：「台灣在日本人統治下其最大的成就就是夜不閉戶的良好治安，以飼養的家禽來說，居民都是一籠籠放在自家門外，和腳踏車一樣從來不加鎖的，也從未遺失過。然而自從這個中央軍進駐以後，雞籠、鴨簍以及腳踏車什麼的便時常無故失蹤。」

戰後來台的憲兵第四團團長（全台憲兵勤務最高負責人）高維民也回憶說：「這些兵於十月廿五日開始接收之日放出來以後，問題多了。…當時台胞普遍都騎腳踏車，譬如到郵局辦事，都把車停在郵局前面的車架裡，那些兵一看沒鎖，騎了就走。…，有少數士兵看到屋裡沒人，跑進去就拿東西，這在過去從來沒有的。還有不守秩序，他們習慣坐車不買票，搭火車不走正門，從柵欄上就跳進去；上車也不走車門，從車窗就跳進跳出。當時只有一家大陸口味的大菜館蓬萊閣，該軍一少尉參謀吃飯時，對女招待動手動腳，惹起反感，乃開槍示威。」「當時我已經看定了這個地方會出問題。」

果然出問題了！台灣人迎接「祖國」的一年四個月後爆發二二八事件，軍隊的屠殺暫且不說，僅就「官兵」變成「盜賊」的史料，再舉數例：

二月廿八日行政長官公署（在今行政院）陽台上的士兵用機槍對抗議的民眾掃射！附近的台大醫院裡住著正在養病的作家鍾理和。鍾在當天日記寫到警察及士兵「只顧搶被掃死的人所棄的自行車，至於死人他們是好像沒有看見。」

高雄的楊金海回憶，三月十日左右軍隊到高雄分區搜查，全家被用槍抵住搜身，大哥的毛衣被奪走，父親皮包被搶，家中腳踏車也被牽走…鹽埕一家銀樓的金庫被軍人打開，搶走金條，楊姓老闆則當場被打死。

當時在高雄擔任外省人收容所管理員的洪文慶回憶，被關在三民區公所的外省人得知「國軍」將到時，喜出望外。沒想到國府軍一到，不但未釋放他們，反而將他們身上的手錶、項鍊、手鐲、錢幣搜括一空而去！

布袋戲大師李天祿一位當刑事的姪兒因身上帶有金飾，連同一批來台北玩的金礦工人一起被抓起來。身上的金戒指、鑽戒、銀票、錶鏈、掛錶通通沒收，最後士兵朝他後腦開了一槍當場擊斃！

當時奉派來台的整編廿一師副官處長何聘儒回憶：「…團部移駐中壢，在離開大華酒家時，把屋裡的電扇、衣服、盆碗日常用具幾乎洗劫一空…其行為甚於盜匪。」「（軍部）當晚（3月9日）駐在台北師範學院時，因為沒有柴燒，把學校門廉拆來燒火，數百軍眷同住一處，到處大小便，亂拿學院東西，連電線、電燈泡也取走不少，使台北師範學院遭受空前的洗劫。」何聘儒敘述南下的軍隊「沿途官兵給養，到處劫奪民物，不給分文，還有強姦婦女的行為。紀律壞到極點，人民怨聲載道。而他們認為鎮壓台灣『暴民』的任務要緊，一切都顧不得了。」

這類史料多不勝舉，藍腦永遠看不到。

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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