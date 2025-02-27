自由廣場》藍白亂刪預算 只加汽油不換機油

◎ 盧俊瑋

藍白立委主張砍十%政府預算，聲稱「不影響運作」，還批執政黨誇大其詞。但用汽油與機油比喻，這種刪減不是省油，而是讓政府這輛車最終奔向拋錨的死路。

汽車要跑得好，汽油和機油缺一不可。汽油好比政府的法定支出——社福、國防、地方建設，是前進的動力；機油則是行政運作經費——公務員薪資、警消設備、基礎設施維護，讓引擎順暢不壞。兩者功能不同，不能混用，更不能拿汽油當機油補。藍白立委卻說「少十%機油，車子照樣跑！」汽車或許能撐一時，但是不換機油，導致引擎過熱、零件磨損，動力漸失，最終拋錨。沒有機油，再多汽油也跑不了太久，甚至燒毀引擎，大修費用遠遠超過省下的油錢。

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政府也一樣。行政經費是機油，砍十%，初期或許看不出亂子，但長期下去，警察局電力短缺、醫院設備失修、災害應變中心卡頓，國家機器難免失靈。藍白或辯稱只是砍奢侈支出，但他們有無細看？是精準刪減浪費，還是汽油機油一起砍，讓必要運作沒油可補？法定支出不能拿來當行政經費用，這是常識，他們卻像忘了機油不能靠汽油代替。

只給汽車加油不換機油，等於自找故障；只保法定支出不管行政運作，政府也跑不遠。藍白立委若懂這比喻，就該明白，只加汽油不補機油，汽車跑不了多久；只砍預算不顧後果，國家遲早停擺。預算不是數字遊戲，而是運轉命脈，亂砍下去，政府這輛車能跑多遠？

（作者是皮膚科助理教授）

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