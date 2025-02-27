晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國權宜輪斷我電纜 藍白卻刪海巡預算

2025/02/27 05:30

◎ 衛重華

中國籍權宜輪屢次破壞台灣周邊海底電纜，這已成為灰色地帶衝突的典型手法，目的在切斷台灣與外界的通訊，並測試我方應變能力，甚至干擾經濟活動。近年來，台澎海底電纜多次受損，肇事船舶大多具有中國背景，卻因權宜船籍問題，導致取締及求償困難，形成無形的長期威脅。

25日，一艘多哥籍「宏泰58」輪船違法停錨於我國海域，隨即台澎3號海底電纜受損。海巡署人員冒險登檢，成功押返安平港調查。此類權宜船舶舷高，動輒超過一層樓，海巡人員必須橫越風浪、攀爬，才能執行任務，風險極高。中國在海上的灰色作戰，已逼迫台灣海巡投入大量人力物力應對，每次行動都充滿危險。

令人遺憾的是，藍白立委刪減海巡署預算，縮減建造海巡艦艇及更新裝備的資金，導致執法能力受限。海巡署原本計畫採購的新型艦艇、設備與人員培訓預算，悉遭刪減，致使未來取締權宜輪的難度增加。當中國籍船舶對我國海域的騷擾愈發頻繁，執法人員卻缺乏後援，這將削弱我方對海上威脅的即時應對能力，甚至影響台灣的戰略安全。

中國藉由權宜輪在世界各地進行破壞性，已不只一兩次，台灣不是唯一受害者，這個趨勢只會加劇。面對現實，唯一的防線仍是海巡人員的英勇執勤。他們在艦艇老舊、裝備不足、編制吃緊的情況下，仍然冒著生命危險維護我國海上安全。倘若藍白立委不鬆綁，政府將無力對海巡人員提供支持，在這場灰色地帶衝突中，台灣只能承受更巨大的風險與損失。

（作者是軍人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書