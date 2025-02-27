自由廣場》中國權宜輪斷我電纜 藍白卻刪海巡預算

◎ 衛重華

中國籍權宜輪屢次破壞台灣周邊海底電纜，這已成為灰色地帶衝突的典型手法，目的在切斷台灣與外界的通訊，並測試我方應變能力，甚至干擾經濟活動。近年來，台澎海底電纜多次受損，肇事船舶大多具有中國背景，卻因權宜船籍問題，導致取締及求償困難，形成無形的長期威脅。

25日，一艘多哥籍「宏泰58」輪船違法停錨於我國海域，隨即台澎3號海底電纜受損。海巡署人員冒險登檢，成功押返安平港調查。此類權宜船舶舷高，動輒超過一層樓，海巡人員必須橫越風浪、攀爬，才能執行任務，風險極高。中國在海上的灰色作戰，已逼迫台灣海巡投入大量人力物力應對，每次行動都充滿危險。

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令人遺憾的是，藍白立委刪減海巡署預算，縮減建造海巡艦艇及更新裝備的資金，導致執法能力受限。海巡署原本計畫採購的新型艦艇、設備與人員培訓預算，悉遭刪減，致使未來取締權宜輪的難度增加。當中國籍船舶對我國海域的騷擾愈發頻繁，執法人員卻缺乏後援，這將削弱我方對海上威脅的即時應對能力，甚至影響台灣的戰略安全。

中國藉由權宜輪在世界各地進行破壞性，已不只一兩次，台灣不是唯一受害者，這個趨勢只會加劇。面對現實，唯一的防線仍是海巡人員的英勇執勤。他們在艦艇老舊、裝備不足、編制吃緊的情況下，仍然冒著生命危險維護我國海上安全。倘若藍白立委不鬆綁，政府將無力對海巡人員提供支持，在這場灰色地帶衝突中，台灣只能承受更巨大的風險與損失。

（作者是軍人）

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