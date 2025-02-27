自由廣場》戰爭已經開打 從破壞海纜到製造台灣內亂

◎ 史里

台灣近日再度發生台澎三號海底電纜全斷，這已是一個月內第二起類似事件，且多次與中國籍船隻活動重疊。這並非單純的意外，而是中國「灰色地帶戰爭」的一環，透過破壞基礎建設測試台灣反應，削弱通訊、擾亂民心，並為進一步行動鋪路。然而，在這種情勢下，藍白陣營卻削減海巡署與數發部預算，削弱台灣防禦能力，使國家更難應對中國的滲透與灰色攻擊。

現代戰爭不只是飛彈與坦克，還包括資訊戰、經濟戰與滲透統戰。中國正透過以下方式侵蝕台灣安全：

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基礎設施攻擊：破壞海纜、擾台軍機、干擾GPS，削弱台灣運作能力。 資訊戰與內部協同者：透過媒體與網軍散布「投降主義」，削弱台灣民心。 經濟滲透與政治收買：影響企業、媒體與政客，讓台灣更依賴中國。 削弱防禦能力：透過立法院刪減國安與基礎建設預算，讓台灣更脆弱。

這場戰爭沒有正式宣戰，但已經在我們眼前發生，影響台灣未來。面對這種新型態戰爭，台灣不能再被動等待，而應積極準備：

確保通訊安全：發展低軌衛星（如OneWeb、Starlink），避免海纜破壞造成癱瘓。強化國防與社會韌性：提高國防預算至GDP 3%，增強軍備與認知戰防禦。防止內部滲透：嚴格執行反滲透法，杜絕中國資金影響媒體與政界。監督立法院：防止親中勢力削減海巡、數位安全等關鍵預算。降低對中國依賴：強化多元貿易，確保經濟自主，不受中國脅迫。

中國不須真正動武，它只消讓台灣內部被操控、輿論被瓦解、政府被削弱，就能達成目標。台灣人民必須重新理解「戰爭」的概念，這不只是軍事對抗，而是生存之戰。

（作者為台南市民）

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