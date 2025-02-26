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自由廣場》柯家連辦喪事也政治化

2025/02/26 05:30

◎ 李欣芬

柯家唯一腦子清醒的人柯爸柯承發老先生，十七日走了，回顧他這一生，曾考上台大醫學系，因家境困難，轉而就讀新竹範專，畢業後在小學任教卅二個年頭。

一九八三年退休，經李遠哲堂兄李遠俊介紹，柯承發赴南太平洋馬紹爾群島當一年水電監工，以負擔子女學費；回台後在新竹科學園區任管理人員；後因精通日文成為三家日系企業的顧問，家境好轉。

可見柯承發老先生是顧家、勤奮、有責任感的人，兒子柯文哲讀了台大醫學系，彌補他年輕時的心願，他一直希望柯文哲當個醫生就好，反對兒子從政，奈何擋不住老婆、兒子、媳婦、女兒往政治這條路前進的決心，他只有扮起守護者，總是靜靜陪伴妻子，讓她在媒體前侃侃而談！

然而柯老先生過世後，沉寂一陣子的柯家又掀媒體波濤，先是廿二日柯媽何瑞瑛與直播主「懇求賴清德總統放柯文哲返家奔喪」，接著廿四日柯妻陳佩琪在臉書轟「柯文哲無法參加告別式，這是甚麼世界？」卻旋遭北所打臉，原來柯家根本沒有提出申請！

柯妹柯美蘭也透露曾透過台中市長盧秀燕轉達中央，要求讓柯文哲參加告別式，盧市長沒應允；柯美蘭還說，柯家打算三月七日提出申請，而柯爸告別式是三月十日。

天啊！三月七日是星期五，接著是星期六、日例假，三月十日星期一一早就要告別式了，試問：莫非要法院或看守所的人在星期六、日加班，以決定是否讓柯文哲參加告別式？明明時間還早，為何不現在就趕快申請？好方便公務人員辦理。

十三年前（二○一二）在押的前總統陳水扁為岳母吳王霞奔喪，也不是在告別式那天。還有，十六年前（二○○九）國民黨大掌櫃劉泰英為愛妻洪燕奔喪，也不是告別式那天。因為監所必須考量告別式當天人潮眾多，場面較混亂，戒護難度高，基於安全理由，通常不在告別式當天讓受刑人返家奔喪，這是多年的慣例啊！

柯家人蠻橫要求讓柯文哲在告別式當天返家奔喪，充滿了算計（莫非民眾黨有意集結小草鬧事？），連辦喪事也要搞政治化！呼籲柯家不要消費親人，讓柯爸平靜安息，一路好走！

（作者是台灣教授協會會員）

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