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自由廣場》長孫沒回台奔喪 驚世婆媳還在消費柯爸？

2025/02/26 05:30

◎ 林志翰

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，柯文哲母親何瑞英攝錄影片「請求」總統賴清德讓柯文哲參加告別式；柯妻陳佩琪更質疑，可以申請奔喪，卻不能指定時間，請問誰可以決定時間？批判柯文哲不能來參加告別式，這是什麼世界？說柯家沒要特權，只要司法公平的對待。立法院長韓國瑜赴柯爸靈堂拈香，呼籲法務部要站在孝道與人道的考量，讓柯文哲可見到父親的最後一面。

賴清德總統或是民進黨政府阻擋柯文哲奔喪嗎？所有受刑人與被告也可以在媒體放話指定奔喪的時間嗎？

監獄行刑法第廿八條第三項及羈押法第廿三條第三項規定，受刑人及被告返家探視辦法中，指出收容人之祖父母、父母、配偶之父母、配偶、子女或兄弟姊妹喪亡時，於死者亡故日起至喪葬前兩天由機關長官核准戒護「返家探視」。而「返家探視」則由收容人或親友提出申請書向機關申請之。

據台北看守所表示，本案當事人（指柯文哲或家屬）均未提出申請奔喪，柯家自己紋風不動，難道是要賴清德總統幫柯家申請？柯家口說不要有特權，所言所為卻都是政治攻擊，到底誰才是在消費柯承發？

「返家探視」期間是死者亡故日至喪葬前兩日，這項規定適用全體受刑人與被告，何來指定時間？何來司法不公平對待？柯家人指定讓柯文哲出席告別式，這不就是變相的特權？一旦有心人政治操作，動員支持者包圍搶人，豈不釀成動亂？而警方為維護秩序而不得不出動大批警力，豈不浪費公帑，這不是給社會添亂？

告別式當天人多複雜，變數太多，不利戒護，有利被告有機可趁，徒增脫逃風險。「返家探視」時間為死者亡故日起至喪葬前兩天，合情入理，兼顧人道精神和安全秩序。

美國各州規定不同，有些州只准在監獄內追悼，有些州雖然允許受刑人參加直系親屬的葬禮，但須經嚴格審核與戒護安排，且所花費用通常由受刑人或家屬負擔。

柯文哲送父親最後一程，本應低調奔喪，以慰死者在天之靈，至於柯文哲的長子，身為長孫更應返國奔喪、盡孝，陪阿公走完最後一段路。

（作者是國中教師）

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