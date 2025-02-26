自由廣場》（鏗鏘集）一九四七、一九八O的兩次二二八慘劇

◎ 李敏勇

後天就是二月廿八日，戰後台灣有兩個二二八悲愴歷史記憶：一個是一九四七年二二八，源於之前一天發生於台北大稻埕天馬茶房前，緝烟事件引發的抗爭，導致二月廿八日蔓延全台的群眾運動，地方士紳應行政長官陳儀出面調解，郤遭兩面手法玩弄，在三月初蔣介石派遣軍隊從基隆登陸後，進行全台大屠殺，一直延續到五月十六日，許多知識份子文化人遭到殺害。

另一個二二八是一九八○年的二二八，源於一九七九年美麗島高雄事件後，正直的林義雄律師南下高雄了解事況、參與處理，仍被以涉嫌叛亂治罪，卻遭挾怨報復，將他拘押看守所，妻子方素敏去探監那天，台北信義路家中闖入兇手，殺害林母及雙胞女兒，大女兒重傷，經搶救後倖存。此為中國國民黨統治當局刻意挑二二八這天，恐嚇民主運動領導人物的血腥作為。

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第一個二二八事件是為流亡殖民台灣而清除統治障礙，七十八年了；第二個二二八是為打壓民主化運動，也卅七年了。台灣迎接「祖國」不及兩年就發生二二八；高雄美麗島事件後兩個月就發生二二八。中國國民黨統治台灣歷史是血跡斑斑。

一九四七年的二二八，中國國民黨為何藉機殺害參與調解委員會的知識份子文化人？例如嘉義的畫家陳澄波，且在嘉義火車站前公然示眾，顯然是為中華民國流亡台灣而清除知識文化的政治障礙！無視於這些台灣精英對「祖國」其實有所期待，以為中華民國是亞洲第一個民主國！而犧牲的知識份子文化人堅信自己並無違法、也非叛亂，而是期待台灣能從被殖民地走向正常民主國家而未逃亡！他們因日本殖民時代的法治條件，誤以為中華民國是民主法治國家而受害！

一九八○年的二二八，是中國國民黨在台灣統治史惡質性的一錯再錯。林義雄與妻方素敏克服家門的悲愴，他出國又還鄉，帶回了《台灣共和國憲法草案》、創辦慈林教育基金會、創辦慈林社會學院、倡議人民作主運動⋯，在宜蘭五結的慈林園區史料、音樂廳、美術展埸，社會運動學院等多項建構，在流血的地方播下愛，映照在戰後台灣的民主化運動歷史。

在二二八這一天，面對一九四七年和一九八○年的兩次二二八，每一個台灣人要有歷史意識，守護我們發展中的國家。台灣的民主化是經由血淚經驗而得到，不分先來後到都要珍惜守護，要一代傳一代，形成新歷史。二二八是國殤之日，不是嬉遊之節，不要忽視紀念的意義！

（作者是詩人）

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