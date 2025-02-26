自由廣場》翁曉玲沒資格站上清大講壇

◎ 張世賢

聯電創辦人曹興誠愛下圍棋，卅年前在清華大學校長沈君山向工商界領袖募款的餐會上，挑戰當時業餘圍棋世界冠軍的沈君山，承諾輸了就捐款給清華。曹興誠明知自己不是對手，他用這種形式捐錢給清華，只是想給文人雅士增添茶餘飯後的趣談，也讓「企業興國」蔚為風潮。

清華校友周軒在校史網頁，找到十四年前擔任清華校長的陳力俊博士，在一次演講中提及曹董卅年前依約捐出一千五百萬元的美事。但近來在國會瘋狂毀憲亂政的國民黨不分區立委翁曉玲，卻指曹董食言未捐，清華校方居然加碼聲稱沒收到該筆捐款，只是所謂的校方，也不知究竟是何人。

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曹董聲明指出，當年他把一千五百萬元支票交給沈君山校長，由沈全權處理。一九九六年五月六日聯合報前社長張作錦的一篇報導，提及沈校長用部分捐款辦理校內的「顏晃徹通俗科學講座」。筆者的清華同窗許明德博士，曾回母校擔任「財務規劃室主任」，對學校財務瞭如指掌，許明德就曾在相關著作提到曹董捐款之事。

由此可知，行事果斷、仗義疏財的曹董，絕不可能如翁曉玲所指的小鼻小眼。至於該筆捐款的詳細用途，是清華校方要自行詳細查證，不容意識形態主導的政治鬥爭顛倒黑白。

清華大學的校訓「自強不息，厚德載物」，期許學子們不斷提升精神境界，培養嚴謹求真的科學精神，達成海納百川的包容、卓越。以此標準檢驗翁曉玲立委在國會的驚世反智言行，尤其是這回誣衊曹董的拙劣伎倆，與清華校訓完全背道而馳。她哪有資格站上清華講壇授課？

（作者是清華大學校友）

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