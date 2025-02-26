自由廣場》（林保華專欄）傅崐萁在耍什麼花樣／十億人民九億騙 還有一個在花蓮

廿、卅年前，中國全民下海經商，騙子叢生，當時流行順口溜「十億人民九億騙，還有一億在訓練。」用辭較誇大，卻反映現實。中國人並非個個都是騙子，但領導他們的中國共產黨卻是一個大騙子，在黨的薰陶下，全國自然是騙子氾濫，如今中國騙子遠征泰緬邊境、泰柬邊境，造成惡劣後果，影響了大騙子的形象，逼得大騙子不得不出手收拾小騙子，成百上千的小騙子從詐騙園區被押回中國，台灣與東南亞華裔也有自願或被逼的參與這個電詐產業。

台灣的花蓮縣並非中國一部分，但有人自謂是「崑崙山的一枝小草」，過去就和國民黨權貴關係密切，犯下股票詐騙勾當坐過牢，出獄後又和中共來往密切，騙性不改，坐大發展，此人就是國民黨立法院黨團總召的傅崐萁。他的「花蓮王」並非浪得虛名，看看他與愛妻輪流擔任立法委員與花蓮縣長，全國找得到第二對嗎？

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最近他的詐騙行為更加露骨，是不是握有更大權勢就可以為所欲為？

其一，傅崐萁二月十七日臨時缺席國民黨智庫的記者會，國民黨立委王鴻薇聲稱傅總召因重感冒而不克出席。十八日立法院長韓國瑜為解決總預算案僵局而召開朝野協商，傅崐萁又不見人影，韓國瑜索性與傅切割說「傅不在國內，他出國了。」妙的是，傅貼出他在家裡舉重的照片，實際上人卻溜去香港，還被八炯秀出傅的航班。案情於是大白：不但王鴻薇騙人，傅崐萁也在騙人，只有韓國瑜說了實話。

其二，十九日晚，傅崐萁率花蓮觀光業者及鄉鎮長參加在百樂金宴會廳的香港觀光博覽會，晚宴席間自稱「我代表台灣的中央政府」。回台後他說，台灣的觀光發展本來就由中央擬定，他身為國會議員當然要讓全世界的觀光客走進台灣。說得如此冠冕堂皇，那為何去香港要搞得偷偷摸摸？可見還是在騙人。至於那四桌客人，與旅遊有關的有幾個？你點出來啊。

其三，招攬旅遊是縣政府的事，在三天三夜的行程中，除掉一個晚上的宴會，其他時間你是在舉重還是見不該見的人？你不讓人知道你去香港，就是怕在香港的行踪被人察知而洩天機。那才是你這次去香港的最重要目的。除了政治上的領旨，恐怕還要處理在廣西的投資。由於中國經濟低迷，他們在中國的投資也出現危機，所以表現都反常。

傅崐萁堅決反對政治人物去中國須事先報備，就是害怕洩密，所以才一而再的說謊騙人。這個更生人迄今未獲新生，也難怪整個黨團無奇不有，以致引發眾怒，從而掀起大罷免運動。國民黨前秘書長金溥聰五年前就多次批評傅崐萁是病毒、是定時炸彈，傅趁國民黨體弱時回到國民黨，金溥聰堅決反對。很顯然，金的眼光比朱立倫精確。

國民黨走到這一步，大大小小的傅崐萁們掌握國民黨黨團大權，國民黨在等定時炸彈的爆炸？

（作者林保華是資深時事評論員）

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