社論》國民黨出不了正常人？

國民黨主席選舉、二○二八大選，盧秀燕都被點名了。幾乎可以預期，「媽媽市長」有意更上一層，兩岸、外交、國防、國家定位，尤其是川普挑戰，勢必會開始受到檢驗。（資料照）

新光三越氣爆不久，盧秀燕出訪日本。去年七月底颱風，訪美行程照走。訪日前，又是弔唁柯文哲父親，又是參加二二八追思禮拜。企圖心，心照不宣。二○一八以來，禿子選過總統了，漢子也選過總統了，接下來，春天到了，燕子也該來了。最近，黨主席選舉、二○二八大選，盧氏都被點名了。幾乎可以預期，「媽媽市長」有意更上一層，兩岸、外交、國防、國家定位，尤其是川普挑戰，勢必會開始受到檢驗。盧氏的人設，自我定位為正常人，避免捲入意識形態漩渦，並不令人感到意外。因為，現在的國民黨，缺的恰是正常人。二○一八，不正常人席捲台灣，二○二○，主流民意將他「校正回歸」，籃子打水一場空。二○二四，正常人獲得提名，卻被不正常的黨耽誤。可見，正常人受制於不正常的黨，也會表現失常。更何況，當年漢子的人氣，不輸現在的燕子。「媽媽市長」，到底正不正常？會不會不由自主？

曾幾何時，有人自稱正常倫。過不多久，正常倫越來越不正常，而且，還把不正常的人引狼入室，郭台銘毀了侯友宜，傅崐萁正在滅黨。國民黨，本來是大雜燴，本省外省、權貴基層、男左女右，或多或少總會有不同的聲音，李登輝時代更熱鬧。此所以，國民黨可以自豪，本黨是全民政黨，什麼票都撈得到。於今回顧，國民黨的自甘墮落，也是從黨內沒有雜音開始的。馬英九時代，黨國之子肖想稱孤道寡，可惜才不出眾、德不配位，單槍匹馬亂鬥王金平，搞得自己馬失前蹄、人仰馬翻，結果八年風光一敗塗地。風向變了，吳敦義、朱立倫，都有當仁不讓的（總統）「野雄」心，深信「黨指揮鐵票」，玩得不亦樂乎。他們不亦樂乎，國民黨卻高興不起來。因為，國民黨變成一個人的江湖，黨主席想怎樣就怎樣，大家遙奉中央、經營選舉，但求獲得提名。

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前因後果，這個黨也就失去多元性、免疫力、吹哨者，什麼人玩什麼鳥了，全黨上下充滿藍衛兵，良心話、公道話聽不到了。翁曉玲們，徐巧芯們，不是橫空出世的，而是國民黨變成那樣，那樣的人便容易出頭。算不算劣幣驅逐良幣，不好說。更可能是，一種劣幣驅逐另一種劣幣，每況愈下。然而，正常倫，依舊活在他的「非常時期」，傅崐萁「同舟計畫」猶嫌不足，還要繼續推動黃國昌「同舟計畫」。傅、黃的國會之亂，朱不會完全置身局外，更可能是百分之百局內人，「不分區立委鬧事」只是湊熱鬧罷了。果真如此，這夥人所圖為何？深值盧氏思考。形勢使然，不敢先取黨主席，二○二八便失去先機了。尤其是，國民黨繼續「赤化」，縱使二○二八掛帥出征，藍白合會不會大於綠？尚難論定。換言之，黨主席盧氏不僅勢在必得，而且還要把國民黨正常化，才能為自己創造機會。

國、民兩黨，先進後進。向來，國民黨很自傲，國際觀、拚經濟、顧民生，遠勝空喊口號的民進黨。阿扁首次執政，某種程度印證了這種自傲。不料，接下來的馬英九，執政失敗又證明不怎麼高明。再來的小英，更有力打臉了國民黨的自傲。小英八年，台灣因與中國保持距離，平安度過新冠疫情，經濟毫髮無傷，且扮演可信賴的供應鏈，地緣政治緊貼「防中連線」，在民主陣營得道多助。至於國民黨，躬逢地緣劇烈變化，卻唯北京馬首是瞻，難獲主流民意認同，日益墮落為「中國的國民黨」。及至王金平也赴中祭祖，「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭一樣」，「本土國民黨」的想像，也就被「公道伯」劃下句點了。一年多來，藍白兩道，滿嘴北京話，背景不就是中國敘事脈絡的「姓黨」！

不正常的正常倫，堪稱政治精算師。今年秋季，主席改選，正常倫之政治續航，非連任不可。否則，二○二八，想都甭想。數當今人物，韓國瑜，立法院長好混，黨務非常累，應非首選。侯友宜，經過二○二四，應該有所醒悟，國民黨是「外省仔欸」。蔣萬安，根正苗藍，不必惹塵埃，黨中央猶如雞肋。盧秀燕則不然，第一要請走不正常人，第二才有二○二八的想像。目前看來，正常倫仍躍躍欲試。假使藍白合一片光明，二○二八又是互競投藍白偏鋒之所好，搞不好會重蹈二○二○的禿子、二○二四的漢子覆轍。更麻煩的是，現在北京的胃口被養大了，「朱傅黃們」相當好用，盧氏能獲其關愛的眼神嗎？

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