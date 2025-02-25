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自由廣場》從哪吒到悟空 從中國娛樂風潮看民族主義

2025/02/25 05:30

◎ 康駿銘

中國遊戲公司前陣子發行首部3A作品《黑神話：悟空》，在中國掀起民族主義熱潮，中國企業高調捧場，以全公司訂購遊戲、放遊戲假等積極表態支持，網路上誇讚聲更此起彼落，從中國到海外都因中國龐大的人口而炒起熱度，台灣不少親中網紅、媒體也趁機表態大讚。目前剛上映的動畫電影《哪吒２》，明顯也以相同模式炒作，中國企業高調包場支持，中聯辦甚至與香港發行商協調，負責核准電影放映證明的電檢處，更是極速在一個工作天就完成電檢，是明顯的政治力介入，讓香港加入吹捧行列。此外，有媒體更以早前熱賣全球港人社區的《破‧地獄》，或近期上映的好萊塢大作《美國隊長》作票房對比較勁，仿如一場無形的文化戰爭。其實，這種無謂的吹捧與較勁，反而突顯出中國人的民族自尊心作崇。

這兩部作品都改編自中國古代文學作品，重新包裝後打進全球市場，顯然是在仿傚美、日、韓在軟實力上的發揮，企圖把「中國文化」輸往全世界，尤其是歐美。可笑的是，中國的文化大革命運動早就把歷史文物、信仰、習俗、傳統文化，乃至文字都破壞得支離破碎，後文革年代的中國人對自身的歷史文化並不了解，也未傳承，在中國，文化和歷史都只是政治工具，可以依政權需要而隨時竄改、濫用；沒有文化底蘊的支撐，只是如同遍佈中國各地那些複製的所謂「古鎮」般，虛有其表的鸚鵡學舌罷了。

中國明明經濟問題嚴峻、失業率居高不下，卻有人大手筆包場請陌生人看《哪吒》，甚至二刷、三刷以推高票房數字，把「愛國」緊綁在這部電影，卻不見更多人買不起一顆裹腹的饅頭，從一部遊戲、一齣電影就可看穿中國「愛國主義」、「民族主義」是如何扭曲，由自卑變成自大的民族，並無尊嚴可言，唯有藉由病態般靠著虛有其表的事物來貶低他人、抬高自己，從而獲得一絲不真實的撫慰。悟空和哪吒究竟是政治宣傳或傳統文化，是統戰或交流，對自由世界的我們來說，應該很容易分辨才對。

（作者是台灣基進國際部專員）

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