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自由廣場》健保30周年：回顧、反思與銀髮族健康生活倡議

2025/02/25 05:30

◎ 湯傑郎

健保制度推行卅年以來，自設計之初便將「醫療平權」奉為核心價值，致力於讓全體民眾皆能享有公平、優質且可輕易獲得的醫療服務。在這漫長歲月裡，健保制度的可近性極為卓越。無論是醫療資源匯聚的繁華都市，或偏遠鄉村，台灣民眾都能順利獲取醫療資源，為全球醫療保障體系樹立典範，讓眾多國家和地區借鑒學習。

健保制度當下存在的問題也不容忽視。最顯著的是醫護人員長期過勞，或因門診量居高不下，每天都有大量患者湧入醫院。醫護人員高壓工作環境下，面對眾多患者，難以為每位患者進行細緻入微的周全診療。這對醫護人員的身心健康造成極大威脅，因長期身心疲憊而苦不堪言，對醫療服務質量也造成衝擊。長此以往，將導致醫療專業人力大量流失，進而危及醫療體系的穩定運行。

隨著超高齡社會來臨，健保使用族群中，高齡者的占比正逐步攀升。在都會區，長輩大多往大型醫院就醫。此因大型醫院擁有更先進的醫療設備，能更準確診斷病情；也有權威的專家資源，成為患者的定心丸。更因健保制度保障，醫療費用相對容易負擔。長輩形成一種觀念：只要有健保，在大型醫院就醫就能解決所有健康問題。也因如此，長輩過度依賴醫院照護，而忽視自我健康管理的重要。有些長輩稍有不適，即使是輕微頭痛、咳嗽，就立刻去大型醫院掛診，而非先從生活暨飲食習慣進行調整。這種「不用白不用」、「反正有健保」的想法，將自身健康責任過度外移，缺乏主動管理自身健康的意識。

長輩應該轉變觀念了，相關數據顯示:同樣是長輩，就生活質量評分而言，缺乏自我健康管理的比注重健康維護的少了近廿分。且因長輩頻繁就醫，有超過60%的家庭需要額外調配人力，嚴重影響家庭的生活節奏。長輩不妨踐行「每天走七千步、吃七分飽、睡七個小時」的健康生活方式，養成良好的習慣，主動預防疾病。不僅降低慢性疾病的風險，還能有效延長健康餘命，從而擁抱美好的熟年生活。

（作者為台灣銀髮族協會全國聯合會執行長）

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