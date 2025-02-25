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自由廣場》醫護疲於奔命 病患無床可住

2025/02/25 05:30

◎ 陳擷安

全台急診室爆滿、醫護人力吃緊，導致急重症病患無法及時獲得適當治療，高雄一名病患急須住進加護病房（ICU），卻因南部已無床位，一路往北尋找醫療資源，抵達雲林時，病況惡化至敗血性休克，經搶救仍不治。此事突顯醫療體系的瓶頸，尤其是急診與住院病床分配問題，嚴重影響病患存活機率。

台灣的急診壅塞問題，涉及醫療體系多層面的結構性困境。由於護理人力短缺，導致醫療院所無法開放足夠病床，需要住院的病患因而滯留急診室，形成「出口阻塞」現象。護理人員離職潮則讓問題雪上加霜，有護理師曾連續工作十六小時，高工時、高壓力環境引發職業倦怠，進而離開醫療體系，形成惡性循環。當護病比嚴重失衡（目前已達1:10甚至1:20），醫護人員無法提供足夠照護品質，最終影響治療成效。

急診室的壅塞問題根源在於住院床位供應不足，但現行健保制度暨醫療管理模式，使得醫院更傾向於預約住院患者，而非從急診收治病人，導致急診病患等待過久，甚至錯失最佳治療時機。政府建議輕症病患應去診所或社區醫院就診，現實情況是，地區醫院同樣人滿為患，部分醫院甚至關閉部分病房，病人無論轉診或入院都舉步維艱。

解決急診壅塞問題，必須多層面同步改革。政府應加強護理人力的培育與留任機制，提高護理人員的薪資與福利，改善工作環境以降低離職率。其次，應重新評估住院病房的分配制度，確保急診重症患者能優先獲得病床，而非僅依賴預約住院系統。健保給付機制應適度提高急診與加護病房的給付標準，以確保醫院願意投入更多資源在急重症患者的照護。最後，應促進醫療區域聯防機制，使各地醫院能更有效率地調度病床與醫療人力，避免患者在醫院間輾轉，最終因延誤治療而喪命。

台灣的醫療體系被譽為亞洲最優秀之一，若不從根本解決醫療資源分配問題，未來台灣的醫療體系可能會迎來更嚴峻的挑戰，未來若遭遇更大規模的傳染病或突發事件，台灣的醫療體系恐難以負荷，屆時將引發公共健康危機。

（作者是台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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