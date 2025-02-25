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自由廣場》共創四接的理性空間 環評不是全民公審 更非零和遊戲

2025/02/25 05:30

◎ 陳文卿

攸關我國能源轉型，確保電力供應無虞的台電協和發電廠改建第四天然氣接收站（四接案），即將於明（廿六）日進入環評大會審查。由於本案在初審會時正反兩方攻防激烈，這次大會環境部為維持會場秩序，將限制列席人士發言時間及人數，登記發言人數若超過將採抽籤方式。此做法遭環保團體痛批是限縮民眾發言的權益。

環境部的主秘說，環評不是全民公審，是否通過並非看聲量大小，還是要回歸到環評委員的專業與獨立來審查和判定，這個說法很有道理。關心開發案的民眾或團體，列席會議發言目的，無非是提出贊不贊成開發的理由，爭取環評委員的認同。但我們經常看到很多持反對立場者，往往情緒性發言，甚至大肆咆哮，如此徒增惡感，更不具說服力。

因此，即使讓列席人士做毫無限制的冗長發言，也等於是對環評委員做疲勞轟炸，欲期待環評委員聽取這些意見後，客觀做出決定，其實是苛求。

本案在初審會時是以「建議通過」及「不同意開發」兩案併陳方式提交至環評大會，也就是說，尚有部分初審委員存有疑慮，並非如部份環團人士指稱的保送過關，所以決戰點是在環評大會。

既是環評大會，就應針對之前初審會議時，作成通不通過兩項建議的理由，再依開發單位陳述的事實資訊作客觀討論。重點是檢視開發單位對各方於初審會議時所提出的質疑，是否已有完整且具說服力的補充說明。除非另有新發現的重大事實或科學證據，不宜再無端生出各種枝節問題，否則永遠沒完沒了。而開發單位也必須忠實回覆，對各種可能的替代方案，是否確已作過評估比較。這才是環保團體與現場發言者應聚焦的重點，而非反覆重述在初審會時提出的內容。

環評既不是全民公審，更非零和遊戲，更不可如同司法判決般一翻兩瞪眼，而是藉由充分溝通討論，要求開發單位須採取對環境最友善的開發行為，能否通過的關鍵，其實取決於開發單位是否可接受這些要求。因此即使環評大會通過了，仍有「回覆意見確認」這一關。讓會議中各項問題都一一釐清確認才算正式通過。開發單位承諾辦理的事項，也須明載於環評報告書，以供後續查核。

四接案是眾所矚目的開發案，環評委員的壓力想必很大。環評委員都是頗具聲望的專家學者，應該都可秉持客觀的事實，作出建議結論，而非懼於外在壓力。

（作者從事環保服務業）

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