晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從李登輝、安倍晉三到賴清德的一脈相承

2025/02/25 05:30

◎ 林逸民

川普遇上大多數國家的政治領袖，幾乎都不假辭色，面對極權國家的獨裁者，川普也往往「先禮後兵」，一開始稱兄道弟，但只要對方仍繼續威脅和平，反手就是全面制裁。這樣的川普，其實也有他尊敬並平等相待的對象，其中之一就是已故的台灣之友、日本前首相安倍晉三。

川普對安倍首相的尊敬，延續到遺孀安倍昭惠夫人，現任日本首相石破茂過去被認為親中，就任之初原本想安排訪中，見川普回任，連忙一百八十度轉變，然而先前的動作已被川普看在眼裡，怎麼辦？為了日本的未來，安倍昭惠夫人特別出面說項，才促成石破茂能訪美向川普輸誠，並提出一兆美元投資。

安倍晉三首相之所以受到川普如此敬重，是因為他一心為國且高瞻遠矚，對日本所處的賽局與地緣戰略有精準眼光，早早就提出落實美日印澳的四方安全會談以遏制中國，日後川普吸收其精髓，在美國傳統的亞太戰略之外，加入印度，成為印太戰略。由此可理解川普對安倍首相的佩服與尊敬從何而來。

安倍晉三這樣的功力，則是傳承自台灣的李登輝先生，李總統任期橫跨冷戰前後國際形勢巨變，同時又要在國內進行本土化與民主化，並在科技高速發展的時代保持產業持續升級成長，任何一件都是極為艱難的任務，他卻舉重若輕，讓台灣人不知不覺就進入後冷戰、民主化、發展科技業，李登輝先生的功力無可挑剔。

安倍晉三生前受訪與回憶錄都透露他深受李登輝的影響，不論在人生、政治或戰略問題，都向李登輝請教，安倍晉三可說是李登輝先生的傳人。

李登輝總統生前在許多選舉為不同候選人站台，許多是為了當時局勢所須，那麼，李登輝先生在台灣真正認可的傳人是哪一位？就個人的諸多見聞，賴清德總統可說是李登輝先生真正的傳人。

賴總統與安倍首相之間，也有同為李登輝傳人「後輩」與「先輩」之誼，在安倍首相的喪禮上，賴清德當時仍是副總統，以「至親摯友」身份直入會場捻香，不僅因賴總統與安倍家族私交甚篤，也是安倍昭惠夫人認可賴總統與安倍的傳承關係，特別安排讓他行此重大象徵意義的禮儀。

賴清德總統21日接見安倍昭惠夫人，感謝安倍首相率先倡議「自由開放的印度太平洋」願景，並自詡承繼李登輝先生與安倍首相的理念與精神。李登輝先生、安倍晉三首相、賴清德總統，一脈相承，穩穩把握住印太戰略的航向，川普旋風，在其他國家看來是天威難測的颶風，在安倍與賴總統，卻是推動滿帆前進的助力。

在川普時代，台灣難得有此領導人，更應團結一心，支持賴清德總統，讓他能夠好好的掌舵，繼承安倍晉三首相，成為世界上少數受川普尊敬並平等相處的對象，如此，台灣自然國泰民安。

（作者為福和會理事長 台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書