自由廣場》從李登輝、安倍晉三到賴清德的一脈相承

◎ 林逸民

川普遇上大多數國家的政治領袖，幾乎都不假辭色，面對極權國家的獨裁者，川普也往往「先禮後兵」，一開始稱兄道弟，但只要對方仍繼續威脅和平，反手就是全面制裁。這樣的川普，其實也有他尊敬並平等相待的對象，其中之一就是已故的台灣之友、日本前首相安倍晉三。

川普對安倍首相的尊敬，延續到遺孀安倍昭惠夫人，現任日本首相石破茂過去被認為親中，就任之初原本想安排訪中，見川普回任，連忙一百八十度轉變，然而先前的動作已被川普看在眼裡，怎麼辦？為了日本的未來，安倍昭惠夫人特別出面說項，才促成石破茂能訪美向川普輸誠，並提出一兆美元投資。

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安倍晉三首相之所以受到川普如此敬重，是因為他一心為國且高瞻遠矚，對日本所處的賽局與地緣戰略有精準眼光，早早就提出落實美日印澳的四方安全會談以遏制中國，日後川普吸收其精髓，在美國傳統的亞太戰略之外，加入印度，成為印太戰略。由此可理解川普對安倍首相的佩服與尊敬從何而來。

安倍晉三這樣的功力，則是傳承自台灣的李登輝先生，李總統任期橫跨冷戰前後國際形勢巨變，同時又要在國內進行本土化與民主化，並在科技高速發展的時代保持產業持續升級成長，任何一件都是極為艱難的任務，他卻舉重若輕，讓台灣人不知不覺就進入後冷戰、民主化、發展科技業，李登輝先生的功力無可挑剔。

安倍晉三生前受訪與回憶錄都透露他深受李登輝的影響，不論在人生、政治或戰略問題，都向李登輝請教，安倍晉三可說是李登輝先生的傳人。

李登輝總統生前在許多選舉為不同候選人站台，許多是為了當時局勢所須，那麼，李登輝先生在台灣真正認可的傳人是哪一位？就個人的諸多見聞，賴清德總統可說是李登輝先生真正的傳人。

賴總統與安倍首相之間，也有同為李登輝傳人「後輩」與「先輩」之誼，在安倍首相的喪禮上，賴清德當時仍是副總統，以「至親摯友」身份直入會場捻香，不僅因賴總統與安倍家族私交甚篤，也是安倍昭惠夫人認可賴總統與安倍的傳承關係，特別安排讓他行此重大象徵意義的禮儀。

賴清德總統21日接見安倍昭惠夫人，感謝安倍首相率先倡議「自由開放的印度太平洋」願景，並自詡承繼李登輝先生與安倍首相的理念與精神。李登輝先生、安倍晉三首相、賴清德總統，一脈相承，穩穩把握住印太戰略的航向，川普旋風，在其他國家看來是天威難測的颶風，在安倍與賴總統，卻是推動滿帆前進的助力。

在川普時代，台灣難得有此領導人，更應團結一心，支持賴清德總統，讓他能夠好好的掌舵，繼承安倍晉三首相，成為世界上少數受川普尊敬並平等相處的對象，如此，台灣自然國泰民安。

（作者為福和會理事長 台灣聯合國協進會理事長）

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