自由廣場》黨主席與政治王碌仔仙

◎ 邱炳進

毫無懸念，黃國昌正式當上台灣民眾黨的黨主席。從此，民眾黨黨會壯大或消風？從黃國昌當選黨主席迄今言行，不提如何延續、壯大民眾黨餘命，吾人只覺得黃國昌什麼都「賴」給賴清德！

從柯文哲涉入四大案伊始，無論是偵查、起訴階段，民眾黨不斷聚眾到北檢叫囂，或到土城看守所「送暖」，再到萬人群眾活動，訴求主軸皆是柯是受司法迫害，顯見民眾黨毫無反省、思辯的能力。

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柯文哲的違法行徑，北院法官曾在抗押庭謂「柯無視律法的存在…」，且八九一頁的起訴書把柯的犯罪過程及要件，敘述詳盡，結果全黨上下卻硬要說柯是受到賴清德的政治追殺。

黃國昌除了拉高仇恨值，還動不動要和賴清德辯論，套句民間最長聽到的反應，「你黃國昌是哪根蔥？」

一個法學博士，且曾任中研院法研所研究員的黃國昌，無論面對柯案的態度，或與國民黨團傅總召狼狽為奸，聯手立下惡法，對國家的傷害，對台灣永續發展的破壞，儘管民怨沸騰，迄今黃國昌仍然洋洋得意，絲毫沒有收手的打算！

黃國昌目中無視台灣人民，只有國民黨的存在，一個仇恨值暴表的政治人物，連二○二○都不敢回家鄉汐止選立委的人，時代力量被他搞到幾乎關燈的地步，如今跳槽民眾黨，因緣際會撈個黨主席，一個仇恨值這麼高，如此眼高手低的人領導的政黨，再加上他的偏執，猖狂個性，歷史軌跡必定重演，民眾黨的前程如何，似乎不必具有多高的政治智慧就可得知結果了。二○二八年的立委選舉結果，歷史就會給黃國昌領導的政黨下定論！

而人設大翻轉的黃國昌，近日又大肆散播他念高中時，清晨四點就在孫文遺像旁念三民主義的往事，真讓人啼笑皆非！

往人煙稀少道路邁進的黃國昌，其所言所行，像不像政治王碌仙？

（作者為教職退休）

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