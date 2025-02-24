晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》黨主席與政治王碌仔仙

2025/02/24 05:30

◎ 邱炳進

毫無懸念，黃國昌正式當上台灣民眾黨的黨主席。從此，民眾黨黨會壯大或消風？從黃國昌當選黨主席迄今言行，不提如何延續、壯大民眾黨餘命，吾人只覺得黃國昌什麼都「賴」給賴清德！

從柯文哲涉入四大案伊始，無論是偵查、起訴階段，民眾黨不斷聚眾到北檢叫囂，或到土城看守所「送暖」，再到萬人群眾活動，訴求主軸皆是柯是受司法迫害，顯見民眾黨毫無反省、思辯的能力。

柯文哲的違法行徑，北院法官曾在抗押庭謂「柯無視律法的存在…」，且八九一頁的起訴書把柯的犯罪過程及要件，敘述詳盡，結果全黨上下卻硬要說柯是受到賴清德的政治追殺。

黃國昌除了拉高仇恨值，還動不動要和賴清德辯論，套句民間最長聽到的反應，「你黃國昌是哪根蔥？」

一個法學博士，且曾任中研院法研所研究員的黃國昌，無論面對柯案的態度，或與國民黨團傅總召狼狽為奸，聯手立下惡法，對國家的傷害，對台灣永續發展的破壞，儘管民怨沸騰，迄今黃國昌仍然洋洋得意，絲毫沒有收手的打算！

黃國昌目中無視台灣人民，只有國民黨的存在，一個仇恨值暴表的政治人物，連二○二○都不敢回家鄉汐止選立委的人，時代力量被他搞到幾乎關燈的地步，如今跳槽民眾黨，因緣際會撈個黨主席，一個仇恨值這麼高，如此眼高手低的人領導的政黨，再加上他的偏執，猖狂個性，歷史軌跡必定重演，民眾黨的前程如何，似乎不必具有多高的政治智慧就可得知結果了。二○二八年的立委選舉結果，歷史就會給黃國昌領導的政黨下定論！

而人設大翻轉的黃國昌，近日又大肆散播他念高中時，清晨四點就在孫文遺像旁念三民主義的往事，真讓人啼笑皆非！

往人煙稀少道路邁進的黃國昌，其所言所行，像不像政治王碌仙？

（作者為教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書