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自由廣場》（胡，怎麼說）傅崐萁「代表台灣中央政府」？我呸！

2025/02/24 05:30

◎ 胡文輝

傅崐萁率傅隨組織︱藍白六十二立委，惡狠狠的把台灣砍的遍體鱗傷、把民主憲政砍的肢離筋斷後，山中狼、得意忘形更猖狂！裝病不朝野協商也罷了，卻偷偷摸摸跑去中國香港，自封「代表台灣中央政府」，令人強烈質疑，又去幹了見不得人的勾當！

傅崐萁代表台灣中央政府？我呸！呸！呸！呸！其實，傅崐萁這句話不敢在中國說、也不敢在台灣說，他只敢在中國香港、向同樣扈從中共、充當打手、走狗而獲賞的港共議員說，行徑就像孟子書中那個驕其妻妾的「齊人」！

在台灣，傅崐萁若公開自稱他代表「中央政府」，只會讓人笑掉門牙，嗆︰你算那根「蔥」？諷唱蔡依林那首「我呸」的歌詞︰「管你是那一類甲蟲 我呸」。

回到台灣下機遭嗆「中國走狗」後，傅崐萁辯稱，身為中華民國國會議員，到哪裡都代表中央政策。一個國會議員代表中央政府？根本狗屁不通，世界上沒有一個國家這樣幹！國會是合議制，決議也只代表國會、不代表中央政府，屈屈一個國會議員怎能代表中央？他的辯解又放狗臭屁！

在中國，曾向中共統戰頭目王滬寧交心、自喻崑崙山下一株小草表忠的傅崐萁，好膽就在下回應招拜見王滬寧、宋濤之時，當面大聲說︰身為中華民國國會議員，我代表台灣中央政府。不敢就是小孬孬下三級！

但，呸罵傅崐萁們之時，一個幽靈黯影正快速籠罩台灣！惡兆起於去年四月，傅崐萁率羅明才、王鴻薇、張智倫、邱鎮軍、廖先翔、徐欣瑩、翁曉玲、黃仁、陳玉珍、林沛祥、游顥、盧縣一、林倩綺、鄭天財、陳雪生、鄭正鈐十七藍委應召到中國北京，王滬寧「面授機宜」後，台灣國會就沒一天好日子，藍白委天天惡幹毀憲亂政禍台灣。

過去，傅崐萁算哪根蔥，敢自封代表「台灣中央政府」？怎麼論「誰該統治」也輪不到傅崐萁。現在，那根「蔥」傅隨作倀助虐，修惡、立惡篡權奪拉搬錢，傅崐萁竟在外「自封」代表台灣中央政府。若不能翻轉當前極惡險境，有一天，中共傀儡「傅崐萁們」篡位得逞、代表台灣中央政府將你送中，你的噩夢不是夢而是冷酷現實之噩。

「光復立院，還我民主」，大罷免是人民自發自救救台灣運動，人民手無寸鐵無權無勢，面對赤、藍、白、黑「中國聯合幫」龐大極惡勢力全面挾殺，遭抹黑、抹黃、查水表、刁難、網攻霸凌…，我們絕不退卻、不罷不休，因為，不拔除中共植入立院的「病毒」，民主沒有明天、台灣沒有明天、我們都沒有明天！

（作者為資深媒體人）

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