自由廣場》自助人助 波蘭總理圖斯克的諍言

◎ 陳永昌

美國與俄羅斯就烏戰停火展開雙邊磋商，不在談判桌上的歐洲各國在巴黎舉行緊急非正式峰會。目前擔任歐盟輪值主席國的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），返回華沙後在X平台發文：「說得夠多了，該是行動的時候！」，無論是不是暗批其他歐洲大國夸夸其談一事無成，波蘭是貫徹力行自助人助的典範。

波蘭軍費佔比遙遙領先北約所有成員國，今年國防預算達國內生產毛額GDP四．七％，足足是法、德兩大國兩倍以上，明年繼續增編將跨過五％的門檻；在烏克蘭所有外國援助中，波蘭也是GDP佔比最高第一名，從坦克車、戰鬥機到難民人道救援，慷慨援助累計佔該國GDP近五％。

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歷次瓜分亡國都逃不了宿敵俄羅斯操弄，再加上毗鄰俄國飛地加里寧格勒勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯交界超過六百公里，華沙當局清楚知道自己就是俄羅斯總統普廷下一個可能的覬覦對象。圖斯克有絕對資格提醒歐洲各國要挺身而出：如果現在不提高軍費，如果不提早預防更大規模戰爭，最後將被迫付出數十倍以上代價。

出發前往巴黎前，圖斯克心知肚明要扮演黑臉向各國總理施壓，他指出：波蘭目前是歐洲的例外，情況必須有所改變。圖斯克建議：即使超額舉債也要義無反顧投資國家安全，國防預算應該豁免歐盟預算赤字GDP三％門檻。圖斯克也呼應川普主張，呼籲歐盟把沒收凍結超過兩千億歐元的俄羅斯資產，拿出來運用於加強空中警戒、設置波羅的海巡哨所以及充實歐盟與俄羅斯邊防安全。

圖斯克行前發表演講，反覆強調維持歐洲和美國共同陣線的重要性，千萬不要與川普政府陷入口舌之爭，大西洋兩岸彼此角力制肘，完全沒有任何意義。他提醒：無論任何人任何時候惡言相向，盟友間沒有理由不針對最重要議題致力找到共同的語言。

不遺餘力支援烏克蘭抗俄，但是針對法國總統馬克宏提議派駐多國維和部隊，圖斯克卻是當場直接否決，堅守波蘭安全底線。事實上，川普政府支持才是維和部隊成立前提，包括美方部署在波蘭的空軍部隊，如果美軍不提供空中保護暨後勤設備，維和部隊根本形同空談。

圖斯克洞悉川普想法與馬克宏盤算，冷淡擱置繼續搭美國便車念頭，自己拿出硬實力實現防禦與威懾，波蘭果然是華盛頓當局眼中「歐洲的模範盟友」。

（作者為企業專業經理人）

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